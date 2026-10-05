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Продавці нових iPhone вже отримали понад пів мільйона штрафів

Казна та Політика
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Податкова провела 18 контрольних закупівель
Податкова провела 18 контрольних закупівель
Після початку офіційних продажів в Україні гаджетів Apple Державна податкова служба посилила контроль за дотриманням законодавства під час реалізації мобільних телефонів та аксесуарів.
Про це повідомила пресслужба ДПС.

Податкова провела 18 контрольних закупівель

Протягом вересня 2026 року податкові органи оформили 137 попередніх замовлень на нові моделі смартгодинників, телефонів та інші товари бренду Apple.
За результатами 18 контрольних закупівель встановлено 5 фактів проведення розрахунків без застосування РРО/ПРРО та без видачі покупцям фіскальних чеків під час придбання iPhone 18.

Штрафи перевищили 500 тисяч гривень

Сума фінансових санкцій за вказаними порушеннями перевищує 500 тис. гривень.
«Торговим мережам варто подбати про належне оформлення розрахунків та видачу покупцям фіскальних чеків. Клієнтів же закликаємо бути пильними — чек це також захист ваших прав. У разі виявлення порушень — повідомляйте на „TAX Control“», — наголосили податківці.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні 25 вересня стартували продажі нових пристроїв Apple. У магазинах уже доступні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 і навушники AirPods 5.
За матеріалами:
Finance.ua
ДПССмартфониiPhoneТехніка
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