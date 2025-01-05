В Украине возобновлена ​​работа реестра ДРАЦС после российской кибератаки — Finance.ua
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В Украине возобновлена ​​работа реестра ДРАЦС после российской кибератаки

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В Украине возобновлена ​​работа реестра ДРАЦС после российской кибератаки
В Украине возобновлена ​​работа реестра ДРАЦС после российской кибератаки
В системе государственных реестров возобновлена ​​работа ДРАЦС, позволяющая регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Отмечается, что все документы, выданные при отключении реестра, сейчас вносятся в электронную систему.
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Свидетельства, полученные ранее, остаются действительными, а их цифровые копии скоро появятся в реестре.
В Минюсте отметили, что в ближайшее время планируют возобновить обмен данными с другими государственными органами: ГНСУ, ПФУ и Минобороны.
Также, как обещают в ведомстве, сегодня должен заработать ряд онлайн-сервисов, доступных в «Дії».
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Вновь станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей до 18 лет.
Это означает, что данные снова будут автоматически попадать в указанные выше государственные органы.
Ранее была возобновлена ​​работа трех основных реестров нотариата:
  • Единый реестр доверенностей,
  • Наследственный реестр,
  • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
Напомним, 19 декабря, российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины.
В то же время в Минсоцполитики отмечали, что атака на реестры Минюста не повлияет на проведение выплат для граждан, часть выплат уже проведена, часть — будет проведена вовремя, согласно графику.
По материалам:
Finance.ua
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