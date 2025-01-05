В Украине возобновлена ​​работа реестра ДРАЦС после российской кибератаки — Finance.ua

В Украине возобновлена ​​работа реестра ДРАЦС после российской кибератаки Сегодня 11:34

В Украине возобновлена ​​работа реестра ДРАЦС после российской кибератаки

В системе государственных реестров возобновлена ​​работа ДРАЦС, позволяющая регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Отмечается, что все документы, выданные при отключении реестра, сейчас вносятся в электронную систему.

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Свидетельства, полученные ранее, остаются действительными, а их цифровые копии скоро появятся в реестре.

В Минюсте отметили, что в ближайшее время планируют возобновить обмен данными с другими государственными органами: ГНСУ, ПФУ и Минобороны.

Также, как обещают в ведомстве, сегодня должен заработать ряд онлайн-сервисов, доступных в «Дії».

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Вновь станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей до 18 лет.

Это означает, что данные снова будут автоматически попадать в указанные выше государственные органы.

Ранее была возобновлена ​​работа трех основных реестров нотариата:

Единый реестр доверенностей,

Наследственный реестр,

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Напомним, 19 декабря, российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины.

В то же время в Минсоцполитики отмечали , что атака на реестры Минюста не повлияет на проведение выплат для граждан, часть выплат уже проведена, часть — будет проведена вовремя, согласно графику.

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