В Госспецсвязи не подтверждают утечку информации после кибератаки рф — Стефанишина — Finance.ua
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В Госспецсвязи не подтверждают утечку информации после кибератаки рф — Стефанишина

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Государственная служба специальной связи и защиты информации не подтверждает утечку информации после кибератаки россии.
Об этом она сказала на брифинге в пятницу 20 декабря.
«Я перед пресс-конференцией получила информацию от главы Государственной службы специальной связи и защиты информации, что утечка данных пока не подтверждается», — сказала Стефанишина.
В СБУ отметили, что опровергать, что утечки данных не было, пока не могут.
Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена ​​работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше. Госреестры будут восстанавливать две недели.
Самая масштабная кибератака на госреестры Украины готовилась несколько месяцев, однако в СБУ сказали, что не могут рассказать детали о ее подготовке.
В первую очередь, Минюст восстановит единый реестр доверенностей, единый реестр специальных бланков, нотариальных документов и наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать негативные последствия.
По материалам:
Економічна Правда
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