В Украине возобновили работу первых трех реестров после кибератаки — Finance.ua

В Украине возобновили работу первых трех реестров после кибератаки Сегодня 10:30

В Украине возобновили работу первых трех реестров после кибератаки

Министерство юстиции Украины возобновило работу трех нотариальных реестров. Десять дней спустя после атаки заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

«Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также осуществлять проверку специальных бланков», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней.

«Работаем над открытием других реестров. Следите за обновлениями», — добавили в Минюсте.

В то же время восстановление ключевых реестров, в частности Государственного реестра актов гражданского состояния, Единого государственного реестра и Государственного реестра вещных прав, продолжается.

Справка Finance.ua:

На государственные реестры Украины 19 декабря была осуществлена ​​самая масштабная кибератака за последнее время.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, на восстановление приоритетных реестров уйдет до двух недель. Стефанишина также заверила, что в результате атаки утечки персональных данных не было.

Кабинет Министров решил автоматически продлить на месяц действующие бронирования от мобилизации. Такое решение было принято из-за кибератаки на государственные реестры.

Служба безопасности Украины считает, что за кибератакой стоят российские спецслужбы.

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