В Украине возобновили работу первых трех реестров после кибератаки — Finance.ua

В Украине возобновили работу первых трех реестров после кибератаки
Министерство юстиции Украины возобновило работу трех нотариальных реестров. Десять дней спустя после атаки заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
«Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также осуществлять проверку специальных бланков», — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней.
«Работаем над открытием других реестров. Следите за обновлениями», — добавили в Минюсте.
В то же время восстановление ключевых реестров, в частности Государственного реестра актов гражданского состояния, Единого государственного реестра и Государственного реестра вещных прав, продолжается.
Справка Finance.ua:
- На государственные реестры Украины 19 декабря была осуществлена самая масштабная кибератака за последнее время.
- По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, на восстановление приоритетных реестров уйдет до двух недель. Стефанишина также заверила, что в результате атаки утечки персональных данных не было.
- Кабинет Министров решил автоматически продлить на месяц действующие бронирования от мобилизации. Такое решение было принято из-за кибератаки на государственные реестры.
- Служба безопасности Украины считает, что за кибератакой стоят российские спецслужбы.
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