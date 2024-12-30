В Украине возобновили работу первых трех реестров после кибератаки — Finance.ua

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В Украине возобновили работу первых трех реестров после кибератаки

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В Украине возобновили работу первых трех реестров после кибератаки
В Украине возобновили работу первых трех реестров после кибератаки
Министерство юстиции Украины возобновило работу трех нотариальных реестров. Десять дней спустя после атаки заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
«Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также осуществлять проверку специальных бланков», — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней.
«Работаем над открытием других реестров. Следите за обновлениями», — добавили в Минюсте.
В то же время восстановление ключевых реестров, в частности Государственного реестра актов гражданского состояния, Единого государственного реестра и Государственного реестра вещных прав, продолжается.

Справка Finance.ua:

  • На государственные реестры Украины 19 декабря была осуществлена ​​самая масштабная кибератака за последнее время.
  • По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, на восстановление приоритетных реестров уйдет до двух недель. Стефанишина также заверила, что в результате атаки утечки персональных данных не было.
  • Кабинет Министров решил автоматически продлить на месяц действующие бронирования от мобилизации. Такое решение было принято из-за кибератаки на государственные реестры.
  • Служба безопасности Украины считает, что за кибератакой стоят российские спецслужбы.
По материалам:
Finance.ua
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