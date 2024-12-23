В Минсоцполитики объяснили, как российская кибератака на госреестры повлияла на выплату социальной помощи — Finance.ua
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В Минсоцполитики объяснили, как российская кибератака на госреестры повлияла на выплату социальной помощи

Личные финансы
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В Минсоцполитики объяснили, как российская кибератака на госреестры повлияла на выплату социальной помощи
В Минсоцполитики объяснили, как российская кибератака на госреестры повлияла на выплату социальной помощи, freepik
В четверг, 19 декабря, на государственные реестры Украины была совершена ​​масштабная кибератака. Поэтому некоторые сервисы государственных реестров временно недоступны, сейчас продолжаются работы по их восстановлению.
«Минсоцполитики, Пенсионный фонд, органы социальной защиты работают в штатном режиме», — сообщили в Министерстве социальной политики.
Отмечается, что атака на реестры Минюста не повлияет на проведение выплат для граждан, часть выплат уже произведена, часть — будет произведена своевременно, согласно графику.
«Выплаты пособий в январе также будут произведены вовремя. Работа по начислению продолжается, несмотря на увеличение нагрузки на наших специалистов», — отметили в министерстве.
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Выплаты для внутренне перемещенных лиц также будут начислены и выплачены в соответствии с графиком.
Напомним, ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что рф совершила кибератаку на государственные реестры, находящиеся в компетенции Минюста, с целью нарушения работы критической инфраструктуры, их работа временно остановлена. Она отметила, что время первоочередного восстановления будет ориентировочно составлять до двух недель.
Отсутствие доступа к отдельным государственным реестрам в результате российской кибератаки негативно влияет на способность банков открывать новые счета и выдавать кредиты.
По материалам:
Finance.ua
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