В Минсоцполитики объяснили, как российская кибератака на госреестры повлияла на выплату социальной помощи — Finance.ua

В Минсоцполитики объяснили, как российская кибератака на госреестры повлияла на выплату социальной помощи Сегодня 16:17 — Личные финансы

В Минсоцполитики объяснили, как российская кибератака на госреестры повлияла на выплату социальной помощи, freepik

В четверг, 19 декабря, на государственные реестры Украины была совершена ​​масштабная кибератака. Поэтому некоторые сервисы государственных реестров временно недоступны, сейчас продолжаются работы по их восстановлению.

«Минсоцполитики, Пенсионный фонд, органы социальной защиты работают в штатном режиме», — сообщили в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что атака на реестры Минюста не повлияет на проведение выплат для граждан, часть выплат уже произведена, часть — будет произведена своевременно, согласно графику.

«Выплаты пособий в январе также будут произведены вовремя. Работа по начислению продолжается, несмотря на увеличение нагрузки на наших специалистов», — отметили в министерстве.

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Выплаты для внутренне перемещенных лиц также будут начислены и выплачены в соответствии с графиком.

Напомним, ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что рф совершила кибератаку на государственные реестры, находящиеся в компетенции Минюста, с целью нарушения работы критической инфраструктуры, их работа временно остановлена. Она отметила, что время первоочередного восстановления будет ориентировочно составлять до двух недель.

Отсутствие доступа к отдельным государственным реестрам в результате российской кибератаки негативно влияет на способность банков открывать новые счета и выдавать кредиты.

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