Нова послуга у «Дії»: хто може отримувати 1500 грн щокварталу (як це зробити) — Finance.ua

Нова послуга у «Дії»: хто може отримувати 1500 грн щокварталу (як це зробити) Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Нова послуга у «Дії»: хто може отримувати 1500 грн щокварталу (як це зробити)

У «Дії» запустили нову програму для ветеранів «Ветеранський спорт», яка передбачає можливість отримати 1500 грн щоквартально на заняття спортом.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запускаємо нову програму разом із Мінветеранів — Ветеранський спорт, який допоможе Захисникам і Захисницям відновитися та повернутися до активного життя», — написав він.

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Послугою можуть користуватися ветерани від 18 років.

Для цього достатньо мати код платника податків і підтверджений статус у реєстрі ветеранів. Посвідчення в Дії не обов’язкове.

На вашу картку автоматично надійде 1 500 грн для оплати спортзалів, секцій та клубів.

Як отримати кошти

Зайдіть у застосунок Дія.

Оберіть Ветеранський спорт у розділі Сервіси.

Відкрийте Дія. Картку та виберіть її для зарахування коштів.

Надішліть заявку.

Щоб отримати допомогу в першому кварталі 2025 року, подайтеся до 20 січня.

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Невитрачені кошти повертаються до бюджету, але наступного кварталу ви знову отримуєте повну суму.

«Спорт — це не тільки фізичне здоров’я. Ця програма — про зниження стресу, знайомства з новими людьми та повернення до звичного життя», — резюмував він.

Нагадаємо, у Дії стало зручніше оплачувати держпослуги, податки та збори. Для цього почали підключати державні банки. Першим до Дії приєднався Укргазбанк (UGB).

Також у застосунку «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України дозволив підприємствам переброньовувати працівників через портал «Дія» без необхідності очікування 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу.

На порталі Дія запустили анулювання бронювання для військовозобов’язаних працівників. Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.

Мінцифри запустило універсальну картку для всіх державних виплат — Дія.Картку. Картка, яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат.

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