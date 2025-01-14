У Дію почали підключати державні банки для покращення платіжних послуг — Finance.ua

У Дію почали підключати державні банки для покращення платіжних послуг Сьогодні 09:44 — Фондовий ринок

У Дію почали підключати державні банки для покращення платіжних послуг

У Дії стало зручніше оплачувати держпослуги, податки та збори. Для цього почали підключати державні банки. Першим до Дії приєднався Укргазбанк (UGB).

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Для платежів підійде і ваша українська картка, і закордонна, окрім карток рф та білорусі, звісно. Переходити в жодні інші застосунки під час оплати не доведеться», — сказано в повідомленні.

Що можна оплатити:

донати на United24;

податки ФОП;

штрафи ПДР;

заміну посвідчення водія;

військові облігації;

судові штрафи, судовий збір;

шлюб онлайн.

«Щойно до Дії підключатимуться інші платіжні партнери — одразу повідомлятимемо в соцмережах», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.

У застосунку «Дія» знову доступні свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

Українці можуть у застосунку Дія знайти інформацію про відділення банків, які працюють під час відключень світла. Для перегляду мапи Пунктів Незламності в Дії потрібно перейти у меню до розділу «Сервіси» — «Незламність». Відділення мережі Power Banking можна знайти на мапі серед загального списку Пунктів незламності, вибравши зручність «Банкінг».

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