У Дію почали підключати державні банки для покращення платіжних послуг — Finance.ua

У Дію почали підключати державні банки для покращення платіжних послуг
У Дії стало зручніше оплачувати держпослуги, податки та збори. Для цього почали підключати державні банки. Першим до Дії приєднався Укргазбанк (UGB).
Про це повідомила пресслужба Дії.
«Для платежів підійде і ваша українська картка, і закордонна, окрім карток рф та білорусі, звісно. Переходити в жодні інші застосунки під час оплати не доведеться», — сказано в повідомленні.
Що можна оплатити:
- донати на United24;
- податки ФОП;
- штрафи ПДР;
- заміну посвідчення водія;
- військові облігації;
- судові штрафи, судовий збір;
- шлюб онлайн.
«Щойно до Дії підключатимуться інші платіжні партнери — одразу повідомлятимемо в соцмережах», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.
У застосунку «Дія» знову доступні свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.
Українці можуть у застосунку Дія знайти інформацію про відділення банків, які працюють під час відключень світла. Для перегляду мапи Пунктів Незламності в Дії потрібно перейти у меню до розділу «Сервіси» — «Незламність». Відділення мережі Power Banking можна знайти на мапі серед загального списку Пунктів незламності, вибравши зручність «Банкінг».
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