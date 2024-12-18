Поскаржитися на відсутність мобільного зв’язку можна буде через «Дію» — Finance.ua

Поскаржитися на відсутність мобільного зв’язку можна буде через «Дію» 18.12.2024, 01:24

Поскаржитися на відсутність мобільного зв’язку можна буде через «Дію»

Кабінет Міністрів України затвердив порядок подання через портал та додаток «Дія» інформаційного повідомлення про відсутність мобільного зв’язку. Це потрібно для моніторингу якості та доступності зв’язку.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його даними, порядок визначає механізм подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка «Дія», інформаційного повідомлення про відсутність можливості отримання електронних комунікаційних послуг.

Навіщо це

Це робиться з метою здійснення моніторингу якості та доступності електронних комунікаційних послуг, формування пропозицій щодо внесення змін до законодавства, необхідних для розвитку сфери електронних комунікацій.

Довідка Finance.ua:

Як пояснювали у Мінцифри, під час відключень світла люди масово переходять на мобільний інтернет. Це призводить до різкого зростання навантаження на мережі мобільних операторів, що, своєю чергою, спричиняє проблеми зі зв’язком.

«В Україні мережа побудована таким чином, що більшість користувачів використовують доступ до інтернету через фіксовану мережу, решта через мобільний зв’язок. При цьому 80% використання трафіку відбувається саме через фіксовану wi-fi мережу», — розповів директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації України Юрій Мацик.

У момент відключення електроенергії мобільні телефони користувачів перемикаються на стільникові дані, чим врази збільшують навантаження на вежі мобільних операторів. Оператори не здатні впоратись зі значним зростання кількості користувачів мобільного інтернету. Як наслідок починають виникати проблеми зі зв’язком.

Частотний ресурс мобільних операторів, від якого залежить пропускна здатність мережі, є обмеженим, і його не можна просто так збільшити.

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