У 2024 році глобальний інтернет-трафік зріс на 17,2%: використання інтернету ще ніколи не було таким високим — Finance.ua

Компанія Cloudflare опублікувала свій щорічний огляд інтернет-трендів світу.

Цього року глобальний інтернет-трафік зріс на 17,2%. На мобільні пристрої припадає понад 40%. Загалом, понад дві третини мобільного трафіку надходять із пристроїв Android.

Інфографіка: Cloudflare

Google зберіг свою позицію найпопулярнішого інтернет-сервісу в цілому. OpenAI залишився на вершині категорії «Генеративний ШІ». Binance продовжує очолювати категорії криптовалют. WhatsApp залишився найкращою платформою для обміну повідомленнями, а Facebook — найкращою соціальною мережею.

Глобальний трафік Starlink у 2024 році зріс у 3,3 раза. Лише в США трафік Starlink зріс більш ніж у 2,5 раза, а в Бразилії — у 17 разів. SpaceX з часом матиме серйозну конкуренцію в космосі з боку таких конкурентів, як Amazon, але наразі компанія Маска є провідним гравцем.

Інфографіка: Cloudflare

React, PHP та jQuery були серед найпопулярніших технологій, що використовуються для створення вебсайтів, а HubSpot, Google та WordPress були серед найпопулярніших постачальників допоміжних послуг та платформ.

Go випередив NodeJS як найпопулярніша мова, що використовується для автоматизованих запитів до API. Майже 12% автоматизованих запитів до API здійснюються клієнтами на основі Go, менші частки припадають на NodeJS, Python, Java та .NET. У порівнянні з 2023 роком частка Go зросла приблизно на 40%, що дозволило їй зайняти перше місце, тоді як частка NodeJS впала трохи більше ніж на 30%. Частки Python та Java також зросли, а частка .NET впала.

Інфографіка: Cloudflare

У 2024 році в усьому світі спостерігалося 225 серйозних перебоїв в роботі інтернету, багато з яких були спричинені урядовими рішеннями про відключення інтернет-зв'язку на регіональному та національному рівнях. Обриви кабелів та відключення електроенергії також були основними причинами.

