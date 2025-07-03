Android стискає оперативну памʼять, щоб уникнути збоїв — Finance.ua
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Android стискає оперативну памʼять, щоб уникнути збоїв

Технології&Авто
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Android стискає оперативну памʼять, щоб уникнути збоїв
Android стискає оперативну памʼять, щоб уникнути збоїв
Android використовує стиснення оперативної памʼяті, щоб уникнути збоїв при великому навантаженні.
Про це пише Android Authority, протестувавши Galaxy S25 Ultra та Xiaomi 15 Ultra.
Android Authority протестував, як смартфони Samsung Galaxy S25 Ultra та Xiaomi 15 Ultra поводяться у разі перевантаження оперативної памʼяті. Обидва пристрої мають 12 і 16 Гб RAM відповідно та підтримують технології віртуального розширення памʼяті.
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В Android ключовим інструментом керування RAM є zRAM — механізм, що стискає вміст памʼяті, дозволяючи утримувати більше процесів без їхнього примусового завершення. Якщо цього недостатньо, система активує swap: частину внутрішньої памʼяті використовують як підкачку.
Samsung Galaxy S25 Ultra не використовує swap, а RAM Plus лише змінює цільовий розмір zRAM. У Xiaomi 15 Ultra, навпаки, активується додатковий swap-файл, який зберігає тимчасові дані з RAM у флеш-памʼяті. Це дозволяє довше зберігати програми у фоні, але може знижувати швидкодію.
Android стискає оперативну памʼять, щоб уникнути збоїв
Це дослідження показує, як Android забезпечує стабільну роботу пристрою навіть за пікового навантаження. Система стиснення та підкачування допомагає уникнути зависань і втрати даних, а фонові застосунки можуть залишатися активними довше. Пристрої без swap працюють швидше, але жорсткіше обмежують багатозадачність.
Операційна система Android продовжить покладатися на гібридне керування памʼяттю. У майбутньому виробники можуть активніше впроваджувати адаптивну підкачку або оптимізувати zRAM відповідно до обсягу фізичної памʼяті пристрою. Це особливо актуально для смартфонів із потужними функціями ШІ.
За матеріалами:
vctr.media
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