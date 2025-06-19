Google показала секретну фішку в Android 16 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google показала секретну фішку в Android 16

Фондовий ринок
32
Google показала секретну фішку в Android 16
Google показала секретну фішку в Android 16
Компанія Google додала можливість налаштування годинника на екрані блокування в першій бета-версії Android 16 QPR1, випущеній минулого місяця. Відповідна опція з’явилася в оновленому додатку «Шпалери», а в другій бета-версії користувачі виявили приховану функцію для додаткового налаштування зовнішнього вигляду годинника.
Користувач Reddit з ніком als26 випадково знайшов додаткову функцію під час тестування різних параметрів налаштування годинника на екрані блокування в Android 16 QPR1 beta 2. Її можна активувати, натиснувши на попередній перегляд годинника у вікні налаштувань.
Прихована опція змінює стиль шрифту з «Rounded» (округлий) на «Sharp» (гострий). Зміни ледь помітні та можуть застосовуватися лише до годинника, встановленого за замовчуванням, оскільки це єдиний стиль, де використовується шрифт з підтримкою динамічного налаштування.
Поки що не зрозуміло, чи планує Google пропонувати ці параметри налаштування для інших стилів годинника на екрані блокування. Функція залишається експериментальною та може зазнати змін у фінальній версії операційної системи.
За матеріалами:
ITsider.
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems