Google показала секретну фішку в Android 16 — Finance.ua

Google показала секретну фішку в Android 16 Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

Google показала секретну фішку в Android 16

Компанія Google додала можливість налаштування годинника на екрані блокування в першій бета-версії Android 16 QPR1, випущеній минулого місяця. Відповідна опція з’явилася в оновленому додатку «Шпалери», а в другій бета-версії користувачі виявили приховану функцію для додаткового налаштування зовнішнього вигляду годинника.

Користувач Reddit з ніком als26 випадково знайшов додаткову функцію під час тестування різних параметрів налаштування годинника на екрані блокування в Android 16 QPR1 beta 2. Її можна активувати, натиснувши на попередній перегляд годинника у вікні налаштувань.

Прихована опція змінює стиль шрифту з «Rounded» (округлий) на «Sharp» (гострий). Зміни ледь помітні та можуть застосовуватися лише до годинника, встановленого за замовчуванням, оскільки це єдиний стиль, де використовується шрифт з підтримкою динамічного налаштування.

Поки що не зрозуміло, чи планує Google пропонувати ці параметри налаштування для інших стилів годинника на екрані блокування. Функція залишається експериментальною та може зазнати змін у фінальній версії операційної системи.

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