Gmail додає нову функцію проти спаму — Finance.ua

Gmail додає нову функцію проти спаму Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Gmail додає нову функцію проти спаму

Google додає нову сторінку «Управління підписками» в десктопній версії Gmail. Вона допоможе швидко переглядати всі активні розсилки та легко відписуватися — без необхідності шукати посилання в кожному листі.

Що змінюється

Опція відписки одним кліком — натискання кнопки поруч з ім’ям відправника дозволяє безпосередньо відписатися від розсилки або перейти на сторінку підтвердження.

Новий розділ «Управління підписками» — тепер у бічній панелі Gmail під лейблами з’явиться зручна сторінка для перегляду підписок.

Єдиний список розсилок — всі активні підписки відображатимуться на одній сторінці. Користувачі зможуть відфільтрувати їх за кількістю листів (наприклад, до 10, 10−20, понад 20 за квартал).

Оновлення наразі впроваджується поступово для десктопної версії Gmail. У майбутньому Google планує додати аналогічну функцію і до мобільних застосунків — як для iOS, так і для Android.

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