Gmail додає нову функцію проти спаму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Gmail додає нову функцію проти спаму

Технології&Авто
31
Gmail додає нову функцію проти спаму
Gmail додає нову функцію проти спаму
Google додає нову сторінку «Управління підписками» в десктопній версії Gmail. Вона допоможе швидко переглядати всі активні розсилки та легко відписуватися — без необхідності шукати посилання в кожному листі.

Що змінюється

Опція відписки одним кліком — натискання кнопки поруч з ім’ям відправника дозволяє безпосередньо відписатися від розсилки або перейти на сторінку підтвердження.
Читайте також
Новий розділ «Управління підписками» — тепер у бічній панелі Gmail під лейблами з’явиться зручна сторінка для перегляду підписок.
Єдиний список розсилок — всі активні підписки відображатимуться на одній сторінці. Користувачі зможуть відфільтрувати їх за кількістю листів (наприклад, до 10, 10−20, понад 20 за квартал).
Оновлення наразі впроваджується поступово для десктопної версії Gmail. У майбутньому Google планує додати аналогічну функцію і до мобільних застосунків — як для iOS, так і для Android.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems