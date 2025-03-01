Google змінює спосіб входу в Gmail: що прийде на заміну SMS-кодам — Finance.ua

Google змінює спосіб входу в Gmail: що прийде на заміну SMS-кодам Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

Google змінює спосіб входу в Gmail: що прийде на заміну SMS-кодам

Google змінить процедуру входу для майже 2 мільярдів користувачів Gmail у межах масштабного оновлення системи безпеки поштового сервісу.

Про це повідомляє The Independent.

Нинішній метод надсилання повідомлень для підтвердження особи користувача буде поступово скасовано протягом наступних місяців, а на зміну йому прийде система QR-кодів.

Чому змінюють систему

За словами представника компанії, цей перехід спрямований на зменшення впливу «глобального зловживання повідомленнями».

«Ми хочемо відмовитися від надсилання SMS для аутентифікації… Протягом наступних кількох місяців ми переосмислимо те, як перевіряємо телефонні номери. Зокрема, замість того, щоб вводити свій номер і отримувати шестизначний код, ви побачите QR-код, який потрібно буде відсканувати за допомогою камери на телефоні», — сказав Росс Річендрфер, який працює над питаннями безпеки та конфіденційності в Google.

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Двоетапна верифікація стала обов’язковою для приблизно 1,8 мільярда користувачів Gmail у всьому світі, а SMS-повідомлення використовуються для підтвердження особи користувача.

Хоча це набагато безпечніше, ніж просто пароль, шахраям все ж вдалося знайти способи обійти цю функцію безпеки.

Один з них — фішингові атаки, коли кіберзлочинці, видаючи себе за представників Google або оператора мобільного зв’язку, змушують людей ділитися кодами безпеки.

Крім того, користувачі іноді не мають доступу до пристрою, на який було надіслано SMS-код підтвердження.

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