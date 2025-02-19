Google Gemini додає можливість завантажувати та аналізувати файли безкоштовно — Finance.ua

Google Gemini додає можливість завантажувати та аналізувати файли безкоштовно Сьогодні 01:24 — Технології&Авто

Google Gemini додає можливість завантажувати та аналізувати файли безкоштовно

Google розширює функціональність свого чатбота Gemini та надає безкоштовним користувачам можливість завантажувати та аналізувати файли. Ця функція раніше була доступна лише для передплатників Gemini Advanced.

Про це повідомляє 9to5Google.

Як це працює?

Щойно функція буде доступна, користувачі побачать підказку «Завантажте файли, щоб отримати швидкі резюме та корисні ідеї». Натискання меню «плюс» відкриває доступ до файлів, серед яких з’являється Google Диск, поряд з існуючими опціями камери та галереї. Ця функція доступна як в застосунку Android, так і на вебсайті gemini.google.com.

Gemini дозволяє завантажувати документи, щоб ставити питання щодо їх змісту, отримувати розширений пошук та резюме. Електронні таблиці також можна використовувати для отримання інформації та створення діаграм.

Які формати файлів підтримуються?

Звичайні текстові файли: TXT.

Файли коду, включаючи C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL та HTML.

Файли документів: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX.

Документи, створені в Google Docs.

Табличні файли даних: CSV, TSV.

Файли електронних таблиць: XLS, XLSX.

Електронні таблиці, створені в Google Таблицях.

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