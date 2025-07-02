Nissan відкликає понад 440 тисяч автівок у США через дефект у двигуні — Finance.ua

Nissan відкликає понад 440 тисяч автівок у США через дефект у двигуні Сьогодні 21:34 — Технології&Авто

Nissan відкликає понад 440 тисяч автівок у США через дефект у двигуні

Японський виробник автомобілів Nissan відкликає у Сполучених Штатах 443 899 транспортних засобів через дефект у двигуні.

Про це повідомляє Reuters.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (НАБДР) заявила, що компанія виявила потенційний виробничий дефект у деяких компонентах двигуна.

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У НАБДР додали, що така несправність може призвести до пошкодження двигуна або повної його відмови, збільшуючи ризик аварії.

Також в американському відомстві зазначили, що це відкликання стосується певних автомобілів Nissan Rogue, Altima, Infiniti QX50 та Infiniti QX55. Оцінюється, що лише 1,2% усіх автомобілів мають цей дефект.

Загалом компанія відкликає 443 899 автомобілів.

Укрінформ За матеріалами:

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