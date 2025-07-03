Meta додає голосові дзвінки для бізнесу до WhatsApp — Finance.ua

Meta додає голосові дзвінки для бізнесу до WhatsApp Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

WhatsApp додає більше функцій штучного інтелекту до свого бізнес-пакету. У вівторок компанія оголосила про те, що запроваджує можливість для великих компаній зв’язуватися з клієнтами за допомогою голосових дзвінків, що дозволить додатку дослідити використання голосових агентів на базі штучного інтелекту.

Компанія також розглядає можливість використання штучного інтелекту для рекомендації продуктів користувачам.

WhatsApp Business, яким щомісяця користується понад 200 мільйонів користувачів, став помітним рушієм доходів для Meta, як зазначали його керівники під час кількох останніх квартальних звітів про прибутки. Компанія заробляє гроші за допомогою реклами WhatsApp з переходом по кліках і стягує плату з продавців за функції обміну повідомленнями на платформі.

Хоча компанія наразі не стягує плату за свої функції штучного інтелекту, існує ймовірність того, що вона може встановити цінник на них після досягнення масштабу.

Облікові записи малого бізнесу вже можуть спілкуватися з клієнтами через голосовий зв’язок у WhatsApp, але облікові записи великих компаній ще не мали такої можливості. У найближчі кілька тижнів великі компанії зможуть отримати доступ до цієї функції через API. Це дозволить клієнтам здійснювати голосові дзвінки компаніям, а також дозволить компаніям передзвонювати клієнтам. (Останнє було недоступне під час попередніх тестів минулого року, але тепер є.)

WhatsApp заявив, що незабаром також додасть можливість для клієнтів надсилати та отримувати голосові повідомлення від компаній.

Завдяки впровадженню голосових конвеєрів компанії можуть створити голосового агента на базі штучного інтелекту через стартап, такий як Vapi, ElevenLabs, Coval або Phonic, для керування своєю службою підтримки клієнтів через WhatsApp.

Крім того, функція підтримки клієнтів та інформаційно-роз'яснювальної роботи на основі штучного інтелекту, яка розпочалася минулого року, тепер розширюється на більшу кількість продавців у Мексиці.

Крім того, WhatsApp розраховує на використання штучного інтелекту для рекомендацій товарів на сайті продавця.

Сьогодні існує кілька стартапів, що фінансуються венчурним капіталом, які використовують штучний інтелект для створення персоналізованих пропозицій щодо товарів для продавців. Аналогічно, Meta зазначила, що після першої рекомендації або розмови їхній штучний інтелект може відповідати на подальші запитання або надавати оновлення через WhatsApp.

Оновлення зараз розгортаються для бізнес-клієнтів із загального релізу та охоплять ширшу базу користувачів протягом наступних тижнів.

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