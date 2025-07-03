Apple оновлює «Фото» в iOS 26 — Finance.ua
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Apple оновлює «Фото» в iOS 26

Технології&Авто
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Apple оновлює застосунок «Фото» в iOS 26: користувачі побачать повернення вкладок, підтримку просторових зображень, більше можливостей персоналізації.
Про це пише 9to5Mac.
Apple оновлює застосунок «Фото» в iOS 26, повертаючи частину функцій, які зникли з релізом iOS 18, а також додаючи нові можливості — серед них навігацію через панель вкладок, підтримку «просторових» фото, покращену персоналізацію та оновлений дизайн.

Що змінилося

  • Дизайн Liquid Glass. Новий візуальний стиль застосунку — напівпрозорі елементи, округлені форми, м’які переходи — тепер використовуються в інтерфейсі «Фото». Вплив дизайну менш виражений, ніж в інших застосунках, але помітний.
Apple оновлює «Фото» в iOS 26
  • Повернення вкладок. Apple повернув панель вкладок, яка зникла в iOS 18. В iOS 26 користувачі знову бачать вкладки «Бібліотека», «Колекції» та «Пошук». Це спрощує навігацію, особливо для тих, хто звик до класичного вигляду програми.
Apple оновлює «Фото» в iOS 26
  • Просторові фото. iOS 26 додає функцію перегляду «просторової сцени», яка створює візуальний ефект глибини для зображень. Ця функція була представлена торік у visionOS 2, тепер вона працює на iPhone — зокрема як варіант для шпалер екрана блокування.
Apple оновлює «Фото» в iOS 26
  • Більше налаштувань. У вкладці «Колекції» з’явилися нові опції: користувач може змінювати вигляд розділів (однаковий, великий, малий), а також згортати або розгортати конкретні колекції для зручнішого перегляду.
Apple оновлює «Фото» в iOS 26
Зміни стануть частиною публічного релізу iOS 26 восени 2025 року.
За матеріалами:
vctr.media
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