Apple оновлює «Фото» в iOS 26 — Finance.ua

Apple оновлює «Фото» в iOS 26 03.07.2025, 00:40 — Технології&Авто

Apple оновлює застосунок «Фото» в iOS 26: користувачі побачать повернення вкладок, підтримку просторових зображень, більше можливостей персоналізації.

Про це пише 9to5Mac.

Apple оновлює застосунок «Фото» в iOS 26, повертаючи частину функцій, які зникли з релізом iOS 18, а також додаючи нові можливості — серед них навігацію через панель вкладок, підтримку «просторових» фото, покращену персоналізацію та оновлений дизайн.

Що змінилося

Дизайн Liquid Glass. Новий візуальний стиль застосунку — напівпрозорі елементи, округлені форми, м’які переходи — тепер використовуються в інтерфейсі «Фото». Вплив дизайну менш виражений, ніж в інших застосунках, але помітний.

Повернення вкладок. Apple повернув панель вкладок, яка зникла в iOS 18. В iOS 26 користувачі знову бачать вкладки «Бібліотека», «Колекції» та «Пошук». Це спрощує навігацію, особливо для тих, хто звик до класичного вигляду програми.

Просторові фото. iOS 26 додає функцію перегляду «просторової сцени», яка створює візуальний ефект глибини для зображень. Ця функція була представлена торік у visionOS 2, тепер вона працює на iPhone — зокрема як варіант для шпалер екрана блокування.

Більше налаштувань. У вкладці «Колекції» з’явилися нові опції: користувач може змінювати вигляд розділів (однаковий, великий, малий), а також згортати або розгортати конкретні колекції для зручнішого перегляду.

Зміни стануть частиною публічного релізу iOS 26 восени 2025 року.

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