У «Дії» відновили доступ до 4 документів — Finance.ua

У «Дії» відновили доступ до 4 документів Сьогодні 11:24

У «Дії» відновили доступ до 4 документів

У застосунку «Дія» знову доступні свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

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Зазначається, що вони автоматично з’являться у переліку документів після авторизації.

Що це означає для користувачів

Тепер немає потреби носити паперові документи із собою. Усі вони доступні у смартфоні.

Свідоцтво про шлюб або зміну імені стане в пригоді при зміні прізвища, оформленні пільг або під час працевлаштування.

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Свідоцтво про народження дитини можна використовувати для запису в садочок чи школу, оформлення паспорта або виплат.

Як це працює

У «Дії» додали, документи автоматично підтягуються із державних реєстрів.

Застосунок не зберігає ваші персональні дані, що забезпечує безпеку та конфіденційність.

Нагадаємо, 19 грудня, російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

У застосунку «Дія» вже відновили послугу автоматичної реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП).

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