Для українців у «Дії» знову доступні чотири держпослуги — Finance.ua
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Для українців у «Дії» знову доступні чотири держпослуги

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Для українців у «Дії» знову доступні чотири держпослуги
У державному додатку «Дія» знову можна скористатися низкою послуг, які були тимчасово недоступні через кібератаку рф.
Про це повідомили у пресслужбі застосунку.
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Так, користувачам «Дії» знову доступні:
  • виписки про місце проживання дітей;
  • актуалізація даних про місце проживання дітей;
  • «Зимова єПідтримка» для дітей;
  • соціальні виплати — субсидії, допомога сім’ям з дітьми.
Зазначається, що ці сервіси доступні як у мобільному додатку, так і на порталі «Дія».
У пресслужбі зазначили, що спільно з Міністерством юстиції активно працюють над повним відновленням усіх сервісів. Про запуск інших послуг обіцяють повідомляти оперативно.
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Також нагадали, «Дія» не зберігає персональні дані, а лише синхронізує їх із державними реєстрами.
Нагадаємо, у системі державних реєстрів відновлено роботу ДРАЦС, що дозволяє реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
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