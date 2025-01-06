Для українців у «Дії» знову доступні чотири держпослуги — Finance.ua

Для українців у «Дії» знову доступні чотири держпослуги
У державному додатку «Дія» знову можна скористатися низкою послуг, які були тимчасово недоступні через кібератаку рф.
Про це повідомили у пресслужбі застосунку.
Так, користувачам «Дії» знову доступні:
- виписки про місце проживання дітей;
- актуалізація даних про місце проживання дітей;
- «Зимова єПідтримка» для дітей;
- соціальні виплати — субсидії, допомога сім’ям з дітьми.
Зазначається, що ці сервіси доступні як у мобільному додатку, так і на порталі «Дія».
У пресслужбі зазначили, що спільно з Міністерством юстиції активно працюють над повним відновленням усіх сервісів. Про запуск інших послуг обіцяють повідомляти оперативно.
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Також нагадали, «Дія» не зберігає персональні дані, а лише синхронізує їх із державними реєстрами.
Нагадаємо, у системі державних реєстрів відновлено роботу ДРАЦС, що дозволяє реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.
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