Для українців у «Дії» знову доступні чотири держпослуги — Finance.ua

Для українців у «Дії» знову доступні чотири держпослуги Сьогодні 09:33

Для українців у «Дії» знову доступні чотири держпослуги

У державному додатку «Дія» знову можна скористатися низкою послуг, які були тимчасово недоступні через кібератаку рф.

Про це повідомили у пресслужбі застосунку.

Читайте також Як захистити дані у хмарних сховищах: поради від Кіберполіції

Так, користувачам «Дії» знову доступні:

виписки про місце проживання дітей;

актуалізація даних про місце проживання дітей;

«Зимова єПідтримка» для дітей;

соціальні виплати — субсидії, допомога сім’ям з дітьми.

Зазначається, що ці сервіси доступні як у мобільному додатку, так і на порталі «Дія».

У пресслужбі зазначили, що спільно з Міністерством юстиції активно працюють над повним відновленням усіх сервісів. Про запуск інших послуг обіцяють повідомляти оперативно.

Читайте також У Мінсоцполітики пояснили, як російська кібератака на держреєстри вплинула на виплату соціальної допомоги

Також нагадали, «Дія» не зберігає персональні дані, а лише синхронізує їх із державними реєстрами.

Нагадаємо, у системі державних реєстрів відновлено роботу ДРАЦС, що дозволяє реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.