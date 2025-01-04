Як захистити дані у хмарних сховищах: поради від Кіберполіції — Finance.ua
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Як захистити дані у хмарних сховищах: поради від Кіберполіції

Особисті фінанси
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Як захистити дані у хмарних сховищах: поради від Кіберполіції
Як захистити дані у хмарних сховищах: поради від Кіберполіції, Фото: freepik
Використання хмарних сховищ стало невід’ємною частиною сучасного цифрового життя, але для забезпечення безпеки важливо дотримуватись кількох простих, але ефективних заходів.
Співробітники Кіберполіції України поділилися корисними порадами щодо захисту особистих даних, що зберігаються у хмарних сховищах.

Поради для захисту даних

1. Використовуйте складні та унікальні паролі для облікового запису та активуйте двофакторну автентифікацію для додаткового захисту.
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2. Періодично перевіряйте свої файли в сховищі та пристрої, які мають доступ до них, щоб виявити будь-які незвичайні дії або несанкціоновані доступи.
3. Обов’язково видаляйте кеш «вже видалених файлів». Хмарні сервіси часто зберігають файли в «корзині» протягом певного часу.
Переконайтеся, що важливі конфіденційні файли повністю знищені і їх не можна відновити.
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4. Увімкніть сповіщення про будь-які дії у вашому обліковому записі, щоб оперативно реагувати на будь-які підозрілі активності.
5. Періодично перевіряйте та видаляйте доступ до хмарного сховища для пристроїв, які ви вже не використовуєте.
6. Увімкніть і налаштуйте параметри відновлення облікового запису для запобігання втраті доступу до вашої інформації у разі втрати або скомпрометування облікових даних.
За матеріалами:
Finance.ua
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