У Chrome можна зберігати ключі для входу на сайти без введення паролів — Finance.ua

У Chrome можна зберігати ключі для входу на сайти без введення паролів Сьогодні 05:29 — Технології&Авто

У Chrome можна зберігати ключі для входу на сайти без введення паролів

Google оновив Chrome, дозволивши користувачам зберігати ключі для входу на сайти без введення паролів.

Про це пише TechCrunch

За допомогою нової функції користувачі Chrome можуть зберігати свої ключі в Google Password Manager, що вбудований у Chrome для Windows, macOS і Linux.

Це дозволяє автоматично синхронізувати ключі на всіх пристроях, на яких ви входите в систему.

Юзери Android також можуть автоматично синхронізувати ключі, а підтримка для iOS з’явиться найближчим часом.

У ChromeOS ця функція поки що в бета-версії. За даними FIDO Alliance, 53% людей вже використовують цифрові ключі для своїх облікових записів.

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