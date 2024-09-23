У Chrome можна зберігати ключі для входу на сайти без введення паролів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Chrome можна зберігати ключі для входу на сайти без введення паролів

Технології&Авто
14
У Chrome можна зберігати ключі для входу на сайти без введення паролів
У Chrome можна зберігати ключі для входу на сайти без введення паролів
Google оновив Chrome, дозволивши користувачам зберігати ключі для входу на сайти без введення паролів.
Про це пише TechCrunch.
За допомогою нової функції користувачі Chrome можуть зберігати свої ключі в Google Password Manager, що вбудований у Chrome для Windows, macOS і Linux.
Читайте також
Це дозволяє автоматично синхронізувати ключі на всіх пристроях, на яких ви входите в систему.
Юзери Android також можуть автоматично синхронізувати ключі, а підтримка для iOS з’явиться найближчим часом.
У ChromeOS ця функція поки що в бета-версії. За даними FIDO Alliance, 53% людей вже використовують цифрові ключі для своїх облікових записів.
За матеріалами:
vctr.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.