Для налоговиков и таможенников установят коэффициент эффективности — Гетманцев зарегистрировал законопроекты — Finance.ua
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Для налоговиков и таможенников установят коэффициент эффективности — Гетманцев зарегистрировал законопроекты

Личные финансы
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Для налоговиков и таможенников установят коэффициент эффективности — Гетманцев зарегистрировал законопроекты
Для налоговиков и таможенников установят коэффициент эффективности — Гетманцев зарегистрировал законопроекты
Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что подал на регистрацию законопроекты об установлении коэффициента эффективности для таможенных и налоговых органов.
Проектами законов предлагается ввести оценку эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов с целью повышения прозрачности и подотчетности налоговых и таможенных органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений, устранения недостатков деятельности.
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Гетманцев отметил, что такая оценка будет производиться на основании KPI, которые будут определяться Минфином и обнародоваться на официальных веб-сайтах ГНС и Гостаможслужбы. По результатам оценки ГНС и Гостаможслужба будут составлять отчеты, подлежащие обнародованию на веб-сайтах этих органов.
Проектом по установлению KPI для налоговой предлагается:
  • определение понятия «налоговый разрыв» (tax gap) и введение ежегодного исчисления и обнародования этого показателя;
  • определение понятия «ключевой показатель деятельности налоговых органов» (KPI) и установление требований к KPI;
  • введение рекомендованной МВФ классификации KPI для ГНС на стратегические (сроком более одного года) и операционные (ежегодные);
  • установление взаимосвязи между индивидуальной оценкой служебной деятельности должностного лица и оценкой деятельности ГНС;
  • урегулирование порядка ежеквартального обнародования информации о выполнении KPI для ГНС;
  • первым отчетным периодом для оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов должен стать 2025 год, а с учетом лучших международных практик (TADAT) и рекомендаций международных организаций (МВФ, ОЭСР) проектом закона предлагается перечень рекомендованных для установления KPI для ГНС.
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Проектом, который касается установления KPI для таможни, предлагается:
1) определить виды оценки — внутренняя (проводится Гостаможслужбой на основании KPI, разработанных Минфином), и внешняя (проводится независимыми экспертами, определяемыми КМУ по предложениям международных и иностранных организаций);
2) определить, что внутренней оценке подлежат следующие направления деятельности таможни:
  • создание благоприятных условий для облегчения торговли и развития конкуренции;
  • администрирование таможенных платежей;
  • защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;
  • организационное развитие деятельности таможенных органов;
3) Минфину рекомендуется учесть механизм измерения эффективности деятельности таможенных администраций (WCO Performance Measurement Mechanism), разработанный Всемирной таможенной организацией при определении KPI для таможни.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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