Для налоговиков и таможенников установят коэффициент эффективности — Гетманцев зарегистрировал законопроекты Сегодня 09:15 — Личные финансы

Для налоговиков и таможенников установят коэффициент эффективности — Гетманцев зарегистрировал законопроекты

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что подал на регистрацию законопроекты об установлении коэффициента эффективности для таможенных и налоговых органов.

Проектами законов предлагается ввести оценку эффективности и результативности деятельности налоговых и таможенных органов с целью повышения прозрачности и подотчетности налоговых и таможенных органов, оптимизации процессов принятия управленческих решений, устранения недостатков деятельности.

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Гетманцев отметил, что такая оценка будет производиться на основании KPI, которые будут определяться Минфином и обнародоваться на официальных веб-сайтах ГНС и Гостаможслужбы. По результатам оценки ГНС и Гостаможслужба будут составлять отчеты, подлежащие обнародованию на веб-сайтах этих органов.

Проектом по установлению KPI для налоговой предлагается:

определение понятия «налоговый разрыв» (tax gap) и введение ежегодного исчисления и обнародования этого показателя;

определение понятия «ключевой показатель деятельности налоговых органов» (KPI) и установление требований к KPI;

введение рекомендованной МВФ классификации KPI для ГНС на стратегические (сроком более одного года) и операционные (ежегодные);

установление взаимосвязи между индивидуальной оценкой служебной деятельности должностного лица и оценкой деятельности ГНС;

урегулирование порядка ежеквартального обнародования информации о выполнении KPI для ГНС;

первым отчетным периодом для оценки эффективности и результативности деятельности налоговых органов должен стать 2025 год, а с учетом лучших международных практик (TADAT) и рекомендаций международных организаций (МВФ, ОЭСР) проектом закона предлагается перечень рекомендованных для установления KPI для ГНС.

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Проектом, который касается установления KPI для таможни, предлагается:

1) определить виды оценки — внутренняя (проводится Гостаможслужбой на основании KPI, разработанных Минфином), и внешняя (проводится независимыми экспертами, определяемыми КМУ по предложениям международных и иностранных организаций);

2) определить, что внутренней оценке подлежат следующие направления деятельности таможни:

создание благоприятных условий для облегчения торговли и развития конкуренции;

администрирование таможенных платежей;

защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;

организационное развитие деятельности таможенных органов;

3) Минфину рекомендуется учесть механизм измерения эффективности деятельности таможенных администраций (WCO Performance Measurement Mechanism), разработанный Всемирной таможенной организацией при определении KPI для таможни.

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