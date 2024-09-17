Верховная Рада в целом приняла законопроект о перезагрузке таможни — Finance.ua

Верховная Рада в целом приняла законопроект о перезагрузке таможни Сегодня 16:14

Верховная Рада в целом приняла законопроект о перезагрузке таможни

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 6490-д о перезагрузке таможни. За проголосовало 260 нардепов.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Что это даст

Законопроект предусматривает прозрачный конкурс на главу Государственной таможенной службы и его политическую независимость. Также документ предложил ввести проверки на добропорядочность и мониторинг образа жизни и возможность опрашивать должностных лиц таможни с применением полиграфа.

Кроме того, законопроект предусматривает независимый аудит таможенных органов и требования к принятию на службу. В течение 18 месяцев после избрания нового руководителя будет проходить переаттестация всех работников таможни, в частности, по вопросу добропорядочности. Неуспешное прохождение переаттестации будет означать увольнение такого работника. Также таможенникам должны повысить оплату труда.

Это важный структурный маяк Международного валютного фонда, Всемирного банка и США, который разблокирует $6 миллиардов помощи для Украины.

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