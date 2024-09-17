Верховная Рада в целом приняла законопроект о перезагрузке таможни — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Верховная Рада в целом приняла законопроект о перезагрузке таможни

76
Верховная Рада в целом приняла законопроект о перезагрузке таможни
Верховная Рада в целом приняла законопроект о перезагрузке таможни
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 6490-д о перезагрузке таможни. За проголосовало 260 нардепов.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Что это даст

Законопроект предусматривает прозрачный конкурс на главу Государственной таможенной службы и его политическую независимость. Также документ предложил ввести проверки на добропорядочность и мониторинг образа жизни и возможность опрашивать должностных лиц таможни с применением полиграфа.
Читайте также
Кроме того, законопроект предусматривает независимый аудит таможенных органов и требования к принятию на службу. В течение 18 месяцев после избрания нового руководителя будет проходить переаттестация всех работников таможни, в частности, по вопросу добропорядочности. Неуспешное прохождение переаттестации будет означать увольнение такого работника. Также таможенникам должны повысить оплату труда.
Это важный структурный маяк Международного валютного фонда, Всемирного банка и США, который разблокирует $6 миллиардов помощи для Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.