Дефицит внешней торговли с начала года достиг $17,6 млрд — таможня Сегодня 21:06

Дефицит внешней торговли с начала года достиг $17,6 млрд — таможня

За восемь месяцев 2024 года товарооборот в Украине составил 72,6 млрд долларов.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В течение января-августа в Украину импортировали более $45,1 млрд, облагаемый налогом импорт составил $37,8 млрд. А экспортировали — почти на $27,5 млрд.

Больше всего Украина импортировала из Китая ($8,9 млрд), Польши ($4,5 млрд) и Германии ($3,4 млрд).

Экспортировали больше всего в Польшу ($3,1 млрд), Испанию ($1,9 млрд) и Китай ($1,9 млрд).

В общих объемах ввезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составляли следующие категории:

машины, оборудование и транспорт — $15,5 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 111,4 млрд грн, это 31% поступлений таможенных платежей);

продукция химической промышленности — $7,8 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 57,9 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей);

топливно-энергетические — $6 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 97,9 млрд грн, это 26% поступлений таможенных платежей).

В то же время, по данным гостаможслужбы, в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $16 млрд;

металлы и изделия из них — $2,9 млрд;

минеральные продукты — $2,2 млрд.

«За 8 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 189,3 млн грн», — уточнили таможенники.

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