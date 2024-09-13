Дефицит внешней торговли с начала года достиг $17,6 млрд — таможня — Finance.ua
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Дефицит внешней торговли с начала года достиг $17,6 млрд — таможня

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Дефицит внешней торговли с начала года достиг $17,6 млрд — таможня
Дефицит внешней торговли с начала года достиг $17,6 млрд — таможня
За восемь месяцев 2024 года товарооборот в Украине составил 72,6 млрд долларов.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
В течение января-августа в Украину импортировали более $45,1 млрд, облагаемый налогом импорт составил $37,8 млрд. А экспортировали — почти на $27,5 млрд.
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Больше всего Украина импортировала из Китая ($8,9 млрд), Польши ($4,5 млрд) и Германии ($3,4 млрд).
Экспортировали больше всего в Польшу ($3,1 млрд), Испанию ($1,9 млрд) и Китай ($1,9 млрд).
В общих объемах ввезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составляли следующие категории:
  • машины, оборудование и транспорт — $15,5 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 111,4 млрд грн, это 31% поступлений таможенных платежей);
  • продукция химической промышленности — $7,8 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 57,9 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей);
  • топливно-энергетические — $6 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 97,9 млрд грн, это 26% поступлений таможенных платежей).
В то же время, по данным гостаможслужбы, в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $16 млрд;
  • металлы и изделия из них — $2,9 млрд;
  • минеральные продукты — $2,2 млрд.
«За 8 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 189,3 млн грн», — уточнили таможенники.
По материалам:
Finance.ua
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