Украинцы ввезли автомобилей более чем на $2 млрд: из каких стран больше всего импортируют — Finance.ua

Украинцы ввезли автомобилей более чем на $2 млрд: из каких стран больше всего импортируют Сегодня 20:01 — Технологии&Авто

Украинцы ввезли автомобилей более чем на $2 млрд: из каких стран больше всего импортируют

За полгода в Украину ввезли легковых авто почти на $2,3 млрд.

По данным Госстата, с января по июнь в Украину было импортировано 167,6 тыс легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром.

Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $2 млрд 290 млн, что на 40% больше, чем в прошлом.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено 33 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

Германия — 33 074 ед.;

США — 27 649 ед.;

Япония — 18 099 ед.;

Китай — 17 715 ед.;

Корея — 8703 ед.;

Франция — 8284 ед.;

Словакия — 7814 ед.;

Мексика — 7767 ед.;

Великобритания — 6978 ед.;

Чехия — 6825 ед.

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