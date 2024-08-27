Украинцы ввезли автомобилей более чем на $2 млрд: из каких стран больше всего импортируют — Finance.ua

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Украинцы ввезли автомобилей более чем на $2 млрд: из каких стран больше всего импортируют

Технологии&Авто
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Украинцы ввезли автомобилей более чем на $2 млрд: из каких стран больше всего импортируют
Украинцы ввезли автомобилей более чем на $2 млрд: из каких стран больше всего импортируют
За полгода в Украину ввезли легковых авто почти на $2,3 млрд.
По данным Госстата, с января по июнь в Украину было импортировано 167,6 тыс легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром.
Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $2 млрд 290 млн, что на 40% больше, чем в прошлом.
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено 33 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

  • Германия — 33 074 ед.;
  • США — 27 649 ед.;
  • Япония — 18 099 ед.;
  • Китай — 17 715 ед.;
  • Корея — 8703 ед.;
  • Франция — 8284 ед.;
  • Словакия — 7814 ед.;
  • Мексика — 7767 ед.;
  • Великобритания — 6978 ед.;
  • Чехия — 6825 ед.
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По материалам:
Finance.ua
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