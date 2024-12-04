Смелянский назначен главным реформатором таможни — Finance.ua

Смелянский назначен главным реформатором таможни Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Смелянский назначен главным реформатором таможни

Кабинет министров утвердил положение о правительственном уполномоченном по вопросам реформирования таможенных органов и назначил на эту должность генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского, у которого есть гражданство США.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что в компетенцию уполномоченного входит:

подготовка предложений по реформированию таможни в рамках Национальной стратегии доходов до 2030 года; подготовка предложений по привлечению к формированию и реализации государственной таможенной политики институтов гражданского общества и сотрудничеству с такими институтами; инициирование принятия нормативно-правовых актов и внесение изменений в них; проработка проектов нормативно-правовых актов и подача предложений их разработчикам и Кабмину; участие в сотрудничестве с международными организациями по таможенным вопросам и реализация их рекомендаций.

работать над реформой таможни он будет на общественных началах, то есть без получения зарплаты, параллельно продолжая исполнять обязанности главы «Укрпочты». Как уточнил сам Смелянский в сообщении на Facebook,, то есть без получения зарплаты, параллельно продолжая исполнять обязанности главы «Укрпочты».

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«В течение следующих нескольких месяцев я не планирую подробно комментировать свою деятельность на этом посту, потому что хочу добиться результата, а не пиара. Единственное исключение я сделаю, если буду испытывать давление со стороны кого бы то ни было (ну если вдруг у кого-то появится такое заблуждение)», — отметил он.

По словам Смелянского, инициатива о его назначении исходила не от него самого, однако он согласился, потому что якобы увидел нежелание других людей идти на должность, на которой «нет шанса понравиться».

«Я вижу много действительно крутых людей, которые с комфортного дивана рассказывают, как это было бы хорошо реформировать страну, но не идут это делать. А я не хотел бы потом рассказывать с частицей „бы“. Потому что считаю, что надо начинать ставить в том числе свою репутацию на доску и пробовать действительно делать возможным невозможно. Никто не гарантирует, что получится, но по крайней мере надо начинать пробовать», — написал он.

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Руководитель «Укрпочты» отметил, что был назначен, очевидно, потому, что за восемь лет с тех пор как ее возглавил, на предприятии не было ни одного коррупционного скандала, а сам он аудитор по первому высшему образованию и при этом является сертифицированным в США аудитором и адвокатом.

«Как работает таможня, я тоже неплохо знаю. Я отдаю себе отчет, что учитывая эту должность, интерес к моей скромной персоне, как и к ошибкам „Укрпочты“, возрастет в разы, как и попытки найти компромат. Пожалуйста. Пусть это будет дополнительная мотивация, чтобы косяки „Укрпочты“ исправить поскорее», — написал глава госкомпании.

По поводу вероятного компромата он отметил, что за восемь лет «всё, что хотели, нашли», а наличие у него американского гражданства не будет мешать ему работать правительственным уполномоченным, поскольку это «не чиновник и не госслужащий».

Что будет делать Смелянский с таможней

Гендиректор «Укрпочты» поблагодарил руководство государства за доверие и пообещал приложить максимальные усилия, чтобы его оправдать. Он указал, что «желающих бороться с коррупцией гораздо больше», чем тех, кто, например, хочет платить пошлины за приобретенные за границей телефоны.

«Введение (например) 50% пошлины на вывоз лития и 0% на вывоз литиевых батарей создаст крутые рабочие места в Украине, но точно не увеличит количество друзей на международной арене. С чего президент Трамп планирует начать свою деятельность? Подсказка — введение пошлины, чтобы увеличить производство в США», — добавил Смелянский.

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Целью назначения уполномоченный назвал наработку в течение следующих трех-четырех месяцев вместе с Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики, Министерством финансов и другими участниками совершенно новой модели таможни, где большинство процессов базируется на цифровизации, анализе данных и моделировании рисков — без человеческого фактора или с его минимальным влиянием.

«Условно, можно долго и безуспешно годами гоняться (или изображать гонку) за контрабандой определенных товаров, а можно сделать так, чтобы их просто не было возможности продать. Занизил ввозную стоимость? Уплатишь больше НДС (потому что базы интегрированы). Все секреты, конечно, раскрывать не буду», — написал он.

При этом Смелянский заявил, что готов «услышать всех», в том числе контрабандистов — чтобы понять, почему и как работают их схемы, можно ли изменить правила игры так, чтобы вывести их деятельность в легальную плоскость.

«Будут ли в этот проект вовлечены международные партнеры? Безусловно. Потому что Украина взяла на себя определенные обязательства и должна их выполнять, как и мы должны, если стремимся быть частью ЕС, начинать процесс синхронизации процедур и процессов. Кстати, одна из лучших таможен мира — в Финляндии. Поэтому будем смотреть на международный опыт», — добавил уполномоченный.

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