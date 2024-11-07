Таможенники обнаружили с начала года нарушений более чем на 17 миллиардов — Finance.ua

Таможенники обнаружили с начала года нарушений более чем на 17 миллиардов Сегодня 20:20 — Криминал

Таможенники обнаружили с начала года нарушений более чем на 17 миллиардов

В январе-октябре 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 8 004 нарушения таможенных правил на 17,3 млрд грн. Стоимость увеличилась почти в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По 2610 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 488 млн гривен.

В частности:

промышленных товаров на сумму 351 млн грн;

транспортных средств на сумму более 75 млн грн;

продовольственных товаров на сумму более 56 млн грн;

валюты на сумму 6 млн грн.

По 2361 делу о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 75 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 66 млн грн.

Инфографика: Таможенная служба

На рассмотрение в суд таможнями передали 4559 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 17 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 3,1 млрд грн.

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