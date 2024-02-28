«Укрпочта» уже имеет 2 тыс. незаполненных вакансий и готовится к нехватке мужской рабочей силы — Смилянский Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

«Укрпочта» уже имеет 2 тыс. незаполненных вакансий и готовится к нехватке мужской рабочей силы — Смилянский

АО «Укрпочта» имеет 2 тыс. незаполненных вакансий и перестраивает процессы с пониманием, «что мужчин не будет хватать».

Об этом заявил гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский на Business Breakfast Forbes Украина.

«Могу сказать, что у нас сейчас две тысячи незаполненных вакансий по стране. Это моя боль… я понимаю, что дальше будет хуже», — сказал он.

По словам гендиректора, «Укрпочта» ведет борьбу за каждого человека, за каждого качественного работника и перестраивает процессы, понимая, что «мужчин не будет хватать».

«Мы должны максимально роботизировать (производственные процессы. — Ред.), а в некоторых вещах начать обучать женщин. У нас уже есть первые женщины-водители на наших передвижных отделениях, потому что мужчин недостаточно», — сказал он.

Он отметил, что в результате автоматизации сортировочных центров потребность в персонале будет снижаться.

«Уже заработал первый автоматизированный центр в Киеве. Это центр, который обрабатывает до 300 тыс. посылок в день. И если раньше нужно было много людей, то сегодня бригада из 15 человек обрабатывает до 150 тыс. посылок в сутки. И понятно, что не нужно столько людей», — сказал Смилянский.

Гендиректор «Укрпочты» уточнил, что поскольку в период действия военного положения увольнять сотрудников нельзя, оставшиеся по другую сторону фронта люди формально остаются сотрудниками компаний.

«Формально они числятся в „Укрпочте“, но мы их не учитываем среди активных сотрудников», — сказал он.

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Также, по словам Смилянского, на сегодняшний день 768 сотрудников «Укрпочты» мобилизованы.

Два сотрудника погибли на рабочем месте. Потери среди мобилизованных и людей, которые не находились на рабочем месте, составляют примерно 45−50 человек.

«Есть потери, когда люди — дома. У нас была печальная потеря, когда девушка во Львове готовилась к свадьбе и за три дня (до даты. — Ред.) прилетела ракета во Львов и убила ее и маму. И, безусловно, есть потери на фронте среди мобилизованных», — сказал Смелянский.

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Гендиректор «Укрпочты» сообщил, что по состоянию на 28 февраля 2024 года в компании работают около 40 тыс. сотрудников.

В отчете за третий квартал 2023 года в системе раскрытия информации SMIDA отмечалось, что на 30 сентября 2023 года среднее количество сотрудников «Укрпочты» составляет 35 496 тыс. человек.

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