Правительство изменило процедуру контроля товаров на таможне — Finance.ua

Правительство изменило процедуру контроля товаров на таможне
Правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины об осуществлении мер официального контроля».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Прежде всего, речь идет о приведении постановлений Кабинета Министров о перемещении товаров, подлежащих мерам официального контроля, в соответствие с законодательством Украины с целью:
- упрощения контрольных процедур в пунктах пропуска через государственную границу;
- усовершенствования и развития электронного взаимодействия в пунктах пропуска при осуществлении предварительного документального контроля при прохождении таможенных процедур.
Так, решением правительства описание товаров приведено в соответствие с Таможенным тарифом Украины.
Также установлено, что ветеринарно-санитарный контроль ветеринарных препаратов в форме предварительного документального контроля в пунктах пропуска через границу Украины не проводится.
Кроме того, для целей осуществления предварительного документального контроля предусмотрена необходимость предоставления электронных (сканированных) копий международных документов в веб-портал «Единое окно» без представления их бумажных оригиналов таможенным органам в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Следует заметить, что при ввозе в Украину товаров, подлежащих соответствующему контролю, продолжают действовать нормы законодательства, согласно которым такие товары должны сопровождаться оригиналами соответствующих международных сертификатов.
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