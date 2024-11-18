Правительство изменило процедуру контроля товаров на таможне — Finance.ua

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Правительство изменило процедуру контроля товаров на таможне

Казна и Политика
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Правительство изменило процедуру контроля товаров на таможне
Правительство изменило процедуру контроля товаров на таможне
Правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины об осуществлении мер официального контроля».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Прежде всего, речь идет о приведении постановлений Кабинета Министров о перемещении товаров, подлежащих мерам официального контроля, в соответствие с законодательством Украины с целью:
  • упрощения контрольных процедур в пунктах пропуска через государственную границу;
  • усовершенствования и развития электронного взаимодействия в пунктах пропуска при осуществлении предварительного документального контроля при прохождении таможенных процедур.
Так, решением правительства описание товаров приведено в соответствие с Таможенным тарифом Украины.
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Также установлено, что ветеринарно-санитарный контроль ветеринарных препаратов в форме предварительного документального контроля в пунктах пропуска через границу Украины не проводится.
Кроме того, для целей осуществления предварительного документального контроля предусмотрена необходимость предоставления электронных (сканированных) копий международных документов в веб-портал «Единое окно» без представления их бумажных оригиналов таможенным органам в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Следует заметить, что при ввозе в Украину товаров, подлежащих соответствующему контролю, продолжают действовать нормы законодательства, согласно которым такие товары должны сопровождаться оригиналами соответствующих международных сертификатов.
По материалам:
Finance.ua
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