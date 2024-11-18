Правительство изменило процедуру контроля товаров на таможне — Finance.ua

Правительство изменило процедуру контроля товаров на таможне Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Правительство изменило процедуру контроля товаров на таможне

Правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины об осуществлении мер официального контроля».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Прежде всего, речь идет о приведении постановлений Кабинета Министров о перемещении товаров, подлежащих мерам официального контроля, в соответствие с законодательством Украины с целью:

упрощения контрольных процедур в пунктах пропуска через государственную границу;

усовершенствования и развития электронного взаимодействия в пунктах пропуска при осуществлении предварительного документального контроля при прохождении таможенных процедур.

Так, решением правительства описание товаров приведено в соответствие с Таможенным тарифом Украины.

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Также установлено, что ветеринарно-санитарный контроль ветеринарных препаратов в форме предварительного документального контроля в пунктах пропуска через границу Украины не проводится.

Кроме того, для целей осуществления предварительного документального контроля предусмотрена необходимость предоставления электронных (сканированных) копий международных документов в веб-портал «Единое окно» без представления их бумажных оригиналов таможенным органам в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Следует заметить, что при ввозе в Украину товаров, подлежащих соответствующему контролю, продолжают действовать нормы законодательства, согласно которым такие товары должны сопровождаться оригиналами соответствующих международных сертификатов.

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