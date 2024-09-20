В Украине появится почтовый банк: Смилянский рассказал детали законопроекта — Finance.ua

В Украине появится почтовый банк: Смилянский рассказал детали законопроекта
В Верховную Раду Украины подали законопроект № 12 044 о решении вопроса финансовой инклюзии, который открывает путь к началу работы почтового банка.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
«Благодаря совместной работе НБУ, Верховной Рады, Офиса Президента, ну и, конечно, Укрпочты, подготовлен и внесен в ВРУ Закон 12 044 о решении вопроса финансовой инклюзии, открывающий путь к началу работы почтового банка», — отметил Смилянский.
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По словам главы Укрпочты, проектом закона предусматривается, что базовые финансовые услуги (открытие счетов, платежи
и т. п.) будут доступны там, где нет или недостаточно банковских отделений. Речь идет прежде всего о труднодоступных отдаленных и приближенных к зоне боевых действий и освобожденных территориях.
Что предусматривает законопроект:
- Впервые в истории Украины банковские услуги будут доступны на 100% территории страны (сегодня банки и банкоматы присутствуют только в 4% населенных пунктов).
- Каждая компания или банк может стать оператором финансовой инклюзии.
- Оператор финансовой инклюзии — это банк, ограниченный в кредитовании крупных компаний и некоторых валютных операциях. Все остальное — как у обычного банка, так что никаких привилегий и 100% честная конкуренция.
- Оператор финансовой инклюзии должен удовлетворять всем нормативам НБУ, а все его вклады застрахованы в Фонде гарантирования вкладов.
- Нормативными документами НБУ будет предусмотрена возможность предоставления банковских услуг на дому и в условиях отсутствия света и связи.
Смилянский добавил, что параллельно с законом разрабатывается постановление о передаче PINBank АО «Укрпочта», так что деньги российских олигархов будут работать на украинских граждан, помогая преодолеть последствия атак на инфраструктуру.
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Законопроект поддерживается Министерством инфраструктуры Украины, Министерством экономики и Министерством финансов. Кроме того, как отметил Смилянский, вопрос финансовой инклюзии после проведения переговоров с МВФ нашел свои отражения в меморандуме МВФ.
«Так что ничего не нарушаем, нашли компромиссное решение для всех сторон», — добавил Смилянский.
Напомним, ранее народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Национальный банк и народные депутаты разработали проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине.
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