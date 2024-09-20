В Украине появится почтовый банк: Смилянский рассказал детали законопроекта — Finance.ua

В Украине появится почтовый банк: Смилянский рассказал детали законопроекта Сегодня 12:02 — Личные финансы

В Украине появится почтовый банк: Смилянский рассказал детали законопроекта

В Верховную Раду Украины подали законопроект № 12 044 о решении вопроса финансовой инклюзии, который открывает путь к началу работы почтового банка.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

«Благодаря совместной работе НБУ, Верховной Рады, Офиса Президента, ну и, конечно, Укрпочты, подготовлен и внесен в ВРУ Закон 12 044 о решении вопроса финансовой инклюзии, открывающий путь к началу работы почтового банка», — отметил Смилянский.

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По словам главы Укрпочты, проектом закона предусматривается, что базовые финансовые услуги (открытие счетов, платежи и т. п. ) будут доступны там, где нет или недостаточно банковских отделений. Речь идет прежде всего о труднодоступных отдаленных и приближенных к зоне боевых действий и освобожденных территориях.

Что предусматривает законопроект:

Впервые в истории Украины банковские услуги будут доступны на 100% территории страны (сегодня банки и банкоматы присутствуют только в 4% населенных пунктов). Каждая компания или банк может стать оператором финансовой инклюзии. Оператор финансовой инклюзии — это банк, ограниченный в кредитовании крупных компаний и некоторых валютных операциях. Все остальное — как у обычного банка, так что никаких привилегий и 100% честная конкуренция. Оператор финансовой инклюзии должен удовлетворять всем нормативам НБУ, а все его вклады застрахованы в Фонде гарантирования вкладов. Нормативными документами НБУ будет предусмотрена возможность предоставления банковских услуг на дому и в условиях отсутствия света и связи.

Смилянский добавил, что параллельно с законом разрабатывается постановление о передаче PINBank АО «Укрпочта», так что деньги российских олигархов будут работать на украинских граждан, помогая преодолеть последствия атак на инфраструктуру.

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Законопроект поддерживается Министерством инфраструктуры Украины, Министерством экономики и Министерством финансов. Кроме того, как отметил Смилянский, вопрос финансовой инклюзии после проведения переговоров с МВФ нашел свои отражения в меморандуме МВФ.

«Так что ничего не нарушаем, нашли компромиссное решение для всех сторон», — добавил Смилянский.

Напомним, ранее народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил , что Национальный банк и народные депутаты разработали проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине.

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