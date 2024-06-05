Укрпочта запустила новую услугу — Finance.ua

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Укрпочта запустила новую услугу

Личные финансы
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Укрпочта запустила новую услугу
Укрпочта запустила новую услугу
С 5 июня Укрпочта запускает услугу оплаты тары получателем.
Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества «Укрпочта» Игорь Смилянский в Telegram.
По его словам, долгое время клиенты и работники Укрпочты спрашивали об оплате тары для отправки получателем. Чтобы не нужно было отдельно покупать коробки или пакеты.
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«С сегодняшнего дня такая услуга становится доступной во всех отделениях Укрпочты. Отправляйте с нами и выбирайте, кто, где, когда и за что платит», — сообщил Смилянский.
Кроме того, компания скоро запустит услугу «доставка на следующий день».
Напомним, «Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку. Компания открывает терминал «Киев Правый», который сможет обрабатывать 400 тыс. посылок в сутки.
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Ранее сообщалось, что «Укрпочта» в 2024 году создаст собственную сеть грузовых отделений. В этом году запланировано открытие 41 точки приема габаритных грузов в областных центрах.
Также «Укрпочта» сохраняет заинтересованность в передаче ей акций PINbank, решение о взыскании которых в госсобственность суд принял в марте этого года, структурный маяк обновленного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) не является препятствием для этого.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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