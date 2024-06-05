Укрпочта запустила новую услугу — Finance.ua

Укрпочта запустила новую услугу Сегодня 11:45 — Личные финансы

Укрпочта запустила новую услугу

С 5 июня Укрпочта запускает услугу оплаты тары получателем.

Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества «Укрпочта» Игорь Смилянский в Telegram.

По его словам, долгое время клиенты и работники Укрпочты спрашивали об оплате тары для отправки получателем. Чтобы не нужно было отдельно покупать коробки или пакеты.

«С сегодняшнего дня такая услуга становится доступной во всех отделениях Укрпочты. Отправляйте с нами и выбирайте, кто, где, когда и за что платит», — сообщил Смилянский.

Кроме того, компания скоро запустит услугу «доставка на следующий день».

Напомним, «Укрпочта» переходит на автоматизированную сортировку. Компания открывает терминал «Киев Правый», который сможет обрабатывать 400 тыс. посылок в сутки.

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Ранее сообщалось , что «Укрпочта» в 2024 году создаст собственную сеть грузовых отделений. В этом году запланировано открытие 41 точки приема габаритных грузов в областных центрах.

Также «Укрпочта» сохраняет заинтересованность в передаче ей акций PINbank, решение о взыскании которых в госсобственность суд принял в марте этого года, структурный маяк обновленного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) не является препятствием для этого.

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