«Укрпочта» будет продавать посылки, которые никто не забрал в течение полугода — Finance.ua

«Укрпочта» будет продавать посылки, которые никто не забрал в течение полугода Сегодня 16:11 — Личные финансы

«Укрпочта» будет продавать посылки, которые никто не забрал в течение полугода

Укрпочта внедряет международные практики обращения с почтовыми отправлениями, которые были не востребованы и поэтому не вручены в течение шести месяцев. Такие посылки компания будет выставлять на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale.

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Аналогичный подход распространен среди международных почтовых операторов и логистических компаний, таких как Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail и многих других.

Как это будет работать?

Почтовые отправления, которые получатель не забрал в течение двух недель, Укрпочта отправляет обратно отправителю. Если отправитель в течение двух недель также не забирает посылку, то она поступает на специально оборудованный склад, где хранится полгода. В течение этого периода и получатель, и отправитель имеют право по заявлению получить посылку.

Если они по каким-либо причинам этого не сделали, то теперь посылка может быть продана на аукционе. Таким образом, компания получит возможность компенсировать расходы, которые она понесла на логистику и хранение почтовых отправлений в течение этого периода.

Начальная цена за каждую невостребованную посылку составляет 10 гривен.

Что еще нужно знать?

Посылки объединены в паллеты, содержащие до 100 единиц, и продаются как один лот.

Лоты будут формироваться рандомно, а все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации.

Ни компания, ни потенциальные покупатели до оглашения результатов аукциона не будут знать, что в них содержится. Для устранения возможности коррупционной составляющей формирования лотов работники компании не могут участвовать в аукционах.

«В настоящее время на складах компании находятся десятки тысяч невостребованных посылок, которые хранятся там более полугода. Раньше такие почтовые отправления просто уничтожались. Теперь согласно законодательству мы можем продать эти посылки и компенсировать затраты на их логистику и хранение, как это делают в большинстве стран мира. Как компания государственного сектора мы должны привлекать все возможности для того, чтобы быть эффективными и генерировать прибыль для бюджета Украины, и, соответственно, для обеспечения армии и социальных выплат», — отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Часто мошенники используют мировую практику по продаже неврученных посылок, рассылая SMS с предложением приобрести одну посылку. На аукционах компании будут продавать только групповые лоты. Поэтому, если вам предлагают приобрести одну посылку, это признак мошеннических действий.

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