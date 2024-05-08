«Укрпочта» выпустила новую марку, посвященную уничтожению российского флота (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» выпустила новую марку, посвященную уничтожению российского флота (фото) Сегодня 15:46

«Укрпочта» выпустила новую марку, посвященную уничтожению российского флота (фото)

В среду, 8 мая, Укрпочта официально вводит в обращение почтовую марку «русский военный флот — до дна!». Новая марка является третьей в серии почтовых марок военного времени «русский военный корабль!!!».

Об этом сообщается на сайте Укрпочты.

«Сейчас на марке изображены уничтоженные российские корабли, ставшие наибольшим ущербом для вражеского флота. И даже это сокращенное кладбище из российского лома едва уместилось на изображение марки, — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. — Этой маркой мы также хотим подчеркнуть и то, что борьба продолжается: на море, в небе, на земле. Надеемся, что серия легендарного „корабля“ будет продолжаться благодаря нашим постоянным „соавторам“ — ВМС ВСУ, ГУР, СБУ».

Детали марки

тираж марки — 1 000 000 экземпляров;

номинал марки — F (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек, эквивалент — 30 грн;

количество марок в листе — 4.

Купить марку можно по ссылке

«Одновременно с выпуском новой марки 8 мая Укрпочта открывает продажу благотворительной презентационной рамки «русский военный!!!», содержащей все три почтовые марки этой серии с отпечатками штемпелей «Первый день!»: «русский военный корабль, иди!!! «, «русский военный корабль,… всё!» и «русский военный флот — до дна!», — сообщили в Укрпочте.

Тираж рамки — 1000 экземпляров, стоимость — 1500 грн, 1000 грн из которых будут направлены Укрпочтой на закрытие сбора на машину механизированного разминирования для ГСЧС Украины.

Напомним, Укрпочта совместно с Министерством по стратегическим отраслям промышленности 13 апреля выпустила марку «Оружие Победы. Made in Ukraine», посвященную работникам оборонно-промышленного комплекса Украины. Также были выпущены немаркированные художественные конверты, карточки, презентационная папка и сувенирная рамка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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