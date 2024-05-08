«Укрпочта» выпустила новую марку, посвященную уничтожению российского флота (фото) — Finance.ua
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«Укрпочта» выпустила новую марку, посвященную уничтожению российского флота (фото)

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«Укрпочта» выпустила новую марку, посвященную уничтожению российского флота (фото)
«Укрпочта» выпустила новую марку, посвященную уничтожению российского флота (фото)
В среду, 8 мая, Укрпочта официально вводит в обращение почтовую марку «русский военный флот — до дна!». Новая марка является третьей в серии почтовых марок военного времени «русский военный корабль!!!».
Об этом сообщается на сайте Укрпочты.
«Сейчас на марке изображены уничтоженные российские корабли, ставшие наибольшим ущербом для вражеского флота. И даже это сокращенное кладбище из российского лома едва уместилось на изображение марки, — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. — Этой маркой мы также хотим подчеркнуть и то, что борьба продолжается: на море, в небе, на земле. Надеемся, что серия легендарного „корабля“ будет продолжаться благодаря нашим постоянным „соавторам“ — ВМС ВСУ, ГУР, СБУ».

Детали марки

  • тираж марки — 1 000 000 экземпляров;
  • номинал марки — F (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек, эквивалент — 30 грн;
  • количество марок в листе — 4.
Купить марку можно по ссылке.
«Укрпочта» выпустила новую марку, посвященную уничтожению российского флота (фото)
«Одновременно с выпуском новой марки 8 мая Укрпочта открывает продажу благотворительной презентационной рамки «русский военный!!!», содержащей все три почтовые марки этой серии с отпечатками штемпелей «Первый день!»: «русский военный корабль, иди!!! «, «русский военный корабль,… всё!» и «русский военный флот — до дна!», — сообщили в Укрпочте.
Тираж рамки — 1000 экземпляров, стоимость — 1500 грн, 1000 грн из которых будут направлены Укрпочтой на закрытие сбора на машину механизированного разминирования для ГСЧС Украины.
«Укрпочта» выпустила новую марку, посвященную уничтожению российского флота (фото)
Напомним, Укрпочта совместно с Министерством по стратегическим отраслям промышленности 13 апреля выпустила марку «Оружие Победы. Made in Ukraine», посвященную работникам оборонно-промышленного комплекса Украины. Также были выпущены немаркированные художественные конверты, карточки, презентационная папка и сувенирная рамка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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