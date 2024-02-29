«Укрпочта» изменила условия бесплатной услуги — Finance.ua

«Укрпочта» изменила условия бесплатной услуги Сегодня 16:39 — Фондовый рынок

«Укрпочта» изменила условия бесплатной услуги

Пилотный проект «Укрпочта. Аптека» теперь охватывает не только Донетчину, но и всю Сумскую, Запорожскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области.

Об этом сообщили в компании.

Компания, получив лицензии на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами, начала принимать первые заказы и доставлять их клиентам.

«Уже через несколько дней после запуска пилотного проекта „Укрпочта. Аптека“ на Донетчине и в некоторых приграничных районах Сумщины мы начали получать обращения и из других прифронтовых областей страны, где тоже есть проблемы с доступом к основным лекарственным средствам. Мы протестировали процессы и приняли решение масштабировать пилотный проект, осознавая его значимость для украинцев», — отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Напомним, что проект прежде всего направлен на то, чтобы у украинцев была возможность получить:

доступ к аптекам, прежде всего в населенных пунктах, где те отсутствуют или разрушены за время полномасштабной войны;

доступ к лекарствам, в том числе тех, которых может не быть в ближайшей аптеке;

медикаменты по доступным ценам, так как та самая ближайшая аптека может не предлагать оптимальную стоимость или не участвовать в программе «Доступные лекарства».

Пилотный проект «Укрпочта. Аптека» реализуется при содействии Министерства здравоохранения Украины и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Оформление заказа и сроки доставки

Чтобы приобрести лекарственные средства, достаточно позвонить в контакт-центр по номеру 0 800 300 545 и следовать подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом.

Есть возможность заказывать безрецептурные препараты (компания постоянно работает над расширением ассортимента), а также те, что по программе «Доступные лекарства».

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Сформированный заказ будет направлен клиенту в ближайшее отделение по услуге «Укрпочта Экспресс». Доставка бесплатная. Как только посылка будет готова к выдаче, заказчик получит SMS. Чтобы проверить правильность укомплектования заказа, можно осмотреть посылку при вручении.

Сроки доставки

До трех дней между областными центрами (без учета отправки). Следует отметить, что в рамках глобальной стратегии трансформации Укрпочта движется к 100% автоматизации сортировки и оптимизирует логистические маршруты, чтобы доставлять отправку клиентам во все областные центры Украины и другие крупные города на следующий день. Реализация этого планируется в течение I полугодия 2024 г.

Срок хранения заказа в отделении — 7 календарных дней.

Справка Finance.ua:

С 1 февраля начала пилотный проект «Укрпочта-Лекарства». В частности, речь шла о его внедрении на деоккупированных и прифронтовых территориях. Об этом сообщало Мининтеграции. С этой целью АО «Укрпочта» получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях.

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