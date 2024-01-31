Укрпочта с февраля будет доставлять лекарства — Finance.ua

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Укрпочта с февраля будет доставлять лекарства

Фондовый рынок
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Укрпочта с февраля будет доставлять лекарства
Укрпочта с февраля будет доставлять лекарства
С 1 февраля планируется начать пилотный проект «Укрпочта-Лекарства». В частности, речь шла о его внедрении на деоккупированных и прифронтовых территориях.
Об этом сообщало Мининтеграции.
С этой целью АО «Укрпочта» получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях.
Такая возможность позволит решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.
Кроме того, планируется введение горячей линии для оформления запросов от граждан.
«Граждане ждут наших решений. Часто из-за боевых действий и постоянных вражеских обстрелов наши люди лишены доступа к самому необходимому, в частности лекарствам. Я благодарю всех, кто занимается проблемами людей на прифронтовых территориях. Для них это очень важно» , — подчеркнула Ирина Верещук.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский, 2 февраля АО «Укрпочта» будет праздновать день рождения — 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустит новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны.
  • В «Укрпочте» подвели итоги по лучшим маркам и почтовому блоку в 2023 году. «Лучшая почтовая марка Украины 2023 года» — «Вечная память!», выпущенная 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины. Эскизом стала картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка «Журба» (2016 г.).
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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