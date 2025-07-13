В июне инфляция в Украине упала до 0,8%, а за год — до 14,3% Сегодня 09:23 — Казна и Политика

В июне инфляция в Украине упала до 0,8%, а за год — до 14,3%

Рост потребительских цен в Украине в июне замедлился до 0,8%, в то время как в мае рост составил 1,3%.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, в июне прошлого года рост цен составил 2,2%, поэтому в годовом исчислении инфляция по итогам июня этого года уменьшилась впервые за последний год — до 14,3% с 15,9% по итогам мая, 15,1% по итогам апреля и 14,6% по итогам марта.

Как сообщалось, инфляция в Украине, снизившаяся до 5,1% в 2023 году после скачка годом ранее до 26,6%, по итогам 2024 года выросла до 12%.

Прогноз НБУ

НБУ в апреле во второй раз ухудшил прогноз инфляции на 2025 год — теперь с 8,4% до 8,7% и сохранил ожидание ее возвращения к целевому уровню 5% в 2026 году.

Регулятор ожидал, что по итогам второго квартала инфляция снизится до 13,7%, третьего — до 12,3%, в то время как базовая инфляция будет составлять соответственно 12,7% и 11,4%.

В начале июня Нацбанк заявил, что инфляция в Украине в мае 2025 года, вероятно, достигла локального максимума и несколько превысила прогнозную траекторию регулятора, в частности из-за сезонных факторов и роста производственных издержек бизнеса.

Напомним, нехватка работников и дальше поддерживает рост номинальных зарплат в Украине высокими темпами, более 20% г/г в 2025 году.

Однако, как объясняют в Нацбанке, из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности, в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9.2% г/г.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.