В июне инфляция в Украине упала до 0,8%, а за год — до 14,3% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В июне инфляция в Украине упала до 0,8%, а за год — до 14,3%

Казна и Политика
10
В июне инфляция в Украине упала до 0,8%, а за год — до 14,3%
В июне инфляция в Украине упала до 0,8%, а за год — до 14,3%
Рост потребительских цен в Украине в июне замедлился до 0,8%, в то время как в мае рост составил 1,3%.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Читайте также
По данным Госстата, в июне прошлого года рост цен составил 2,2%, поэтому в годовом исчислении инфляция по итогам июня этого года уменьшилась впервые за последний год — до 14,3% с 15,9% по итогам мая, 15,1% по итогам апреля и 14,6% по итогам марта.
Как сообщалось, инфляция в Украине, снизившаяся до 5,1% в 2023 году после скачка годом ранее до 26,6%, по итогам 2024 года выросла до 12%.

Прогноз НБУ

НБУ в апреле во второй раз ухудшил прогноз инфляции на 2025 год — теперь с 8,4% до 8,7% и сохранил ожидание ее возвращения к целевому уровню 5% в 2026 году.
Читайте также
Регулятор ожидал, что по итогам второго квартала инфляция снизится до 13,7%, третьего — до 12,3%, в то время как базовая инфляция будет составлять соответственно 12,7% и 11,4%.
В начале июня Нацбанк заявил, что инфляция в Украине в мае 2025 года, вероятно, достигла локального максимума и несколько превысила прогнозную траекторию регулятора, в частности из-за сезонных факторов и роста производственных издержек бизнеса.
Напомним, нехватка работников и дальше поддерживает рост номинальных зарплат в Украине высокими темпами, более 20% г/г в 2025 году.
Однако, как объясняют в Нацбанке, из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности, в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9.2% г/г.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems