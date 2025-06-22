Инфляция в Украине: что подорожало больше всего (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инфляция в Украине: что подорожало больше всего (инфографика)

Казна и Политика
53
Инфляция в Украине: что подорожало больше всего (инфографика)
Инфляция в Украине: что подорожало больше всего (инфографика)
Формальное замедление инфляции в Украине, по сравнению с катастрофическим 2022 годом, не стало облегчением для потребителя: в 2025 году в Украине растут цены почти на все основные категории товаров и услуг. Особенно на продукты, алкоголь, жилищно-коммунальные услуги, связь, здравоохранение и бытовые расходы.
Об этом свидетельствуют данные Госстата, систематизированные аналитиками «Слово и дело».
Инфляция в Украине: что подорожало больше всего (инфографика)
Если прогноз правительства на 2025 год сбудется, инфляция в этом году должна замедлиться по сравнению с предыдущим годом, а динамика с 2022 года будет выглядеть так:
  • 2022 год — 26,6%;
  • 2023 год — 5,1%;
  • 2024 год — 12,0%;
  • 2025 год (прогноз) — 9,5%.
В мае 2025 года потребительские цены в целом выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Инфляция в Украине: что подорожало больше всего (инфографика)
Наиболее заметно подорожали:
  • еда и напитки — +22,1%;
  • жилищно-коммунальные услуги — +20,1%;
  • связь — +18,5%;
  • алкоголь и табак — +18,3%;
  • здравоохранение — +13,1%;
  • образование — +12,1%.
На фоне этого снижение стоимости одежды и обуви на 4,8% не оказывает существенного влияния на общую покупательную способность.
Инфографики демонстрируют, что даже в годы условной стабилизации инфляции сохраняется структурное давление на домохозяйства — в первую очередь из-за удорожания базовой потребительской корзины.
InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems