Инфляция в Украине: что подорожало больше всего (инфографика) — Finance.ua

Инфляция в Украине: что подорожало больше всего (инфографика) Сегодня 09:16 — Казна и Политика

Инфляция в Украине: что подорожало больше всего (инфографика)

Формальное замедление инфляции в Украине, по сравнению с катастрофическим 2022 годом, не стало облегчением для потребителя: в 2025 году в Украине растут цены почти на все основные категории товаров и услуг. Особенно на продукты, алкоголь, жилищно-коммунальные услуги, связь, здравоохранение и бытовые расходы.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, систематизированные аналитиками «Слово и дело».

Если прогноз правительства на 2025 год сбудется, инфляция в этом году должна замедлиться по сравнению с предыдущим годом, а динамика с 2022 года будет выглядеть так:

2022 год — 26,6%;

2023 год — 5,1%;

2024 год — 12,0%;

2025 год (прогноз) — 9,5%.

В мае 2025 года потребительские цены в целом выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Наиболее заметно подорожали:

еда и напитки — +22,1%;

жилищно-коммунальные услуги — +20,1%;

связь — +18,5%;

алкоголь и табак — +18,3%;

здравоохранение — +13,1%;

образование — +12,1%.

На фоне этого снижение стоимости одежды и обуви на 4,8% не оказывает существенного влияния на общую покупательную способность.

Инфографики демонстрируют, что даже в годы условной стабилизации инфляции сохраняется структурное давление на домохозяйства — в первую очередь из-за удорожания базовой потребительской корзины.

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Слово і Діло По материалам:

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