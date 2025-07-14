Украина и ЕС запускают фонд для оборонных стартапов — Федоров — Finance.ua
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Украина и ЕС запускают фонд для оборонных стартапов — Федоров

Казна и Политика
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Украина и ЕС запускают фонд для оборонных стартапов — Федоров
Украина и ЕС запускают фонд для оборонных стартапов — Федоров
Украина запускает общий с ЕС фонд Brave Tech EU для развития оборонных стартапов. Объем инвестиций составит 100 миллионов евро.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии Новости. Live во время конференции по восстановлению Украины в Италии.
Федоров отметил, что объем инвестиций в этой сфере составит 100 миллионов евро.
«Мы создаем фонд, который поддержит украинские и европейские стартапы, способные ответить на вызовы на поле боя», — сказал министр.
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По его словам, у Украины уже есть одни из лучших условий в мире для запуска оборонных стартапов, от тестирования на фронте до заключения госконтрактов. Инициатива Brave1 уже предоставила грантов более чем на 2 миллиарда гривен.
«Сегодня, к сожалению для украинцев, Украина стала наиболее мощным в мире тест-граундом — местом, где можно протестировать технологии. Если мы остановимся на один день или на неделю, мы будем проигрывать в технологической войне. Мы каждый день находим новые решения. Наши производители — они тестируют на поле боя. И лучшее, что мы можем сделать для наших европейских партнеров, — это помочь развивать технологии, которые есть в Европе, протестировать у нас на поле боя, защитить украинцев этими технологиями, создать совместные производства, дальше масштабировать, капитализировать и развивать наши экономики, остановив россиян», — сказал Федоров.
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Напомним, в Украине планируют создать отдельный правовой режим для компаний Defence City с фокусом на военные и dual-use технологии. Идея состоит в том, чтобы предоставить таким предприятиям налоговые, таможенные, административные и юридические льготы, если они будут отвечать определенным требованиям.
Главным критерием будет включение в специальный список оборонных предприятий, который будет формировать и вести Министерство обороны. Компании, которые попадут в этот список, будут иметь статус резидентов Defence City.
По материалам:
Novyny.live
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