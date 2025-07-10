Украинский ОПК получил цифровую платформу для сотрудничества с европейским оборонным рынком — Finance.ua

Украинский ОПК получил цифровую платформу для сотрудничества с европейским оборонным рынком Сегодня 06:21

Украинская оборонная промышленность получила новый инструмент для более глубокой интеграции в европейскую оборонную экосистему. Речь идет о платформе ASD Connect, которая будет способствовать прямому взаимодействию между украинскими производителями и компаниями из стран ЕС.

Об этом сообщает Украинский Совет Оружейников.

Платформа будет доступна компаниям любого масштаба — от малого бизнеса до крупного.

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С помощью ASD Connect пользователи смогут подавать запросы на поставки, искать партнеров для кооперации, присоединяться к совместным проектам, получать финансирование и участвовать в грантовых программах.

В настоящее время система работает в тестовом режиме. В нем участвуют 250 европейских организаций.

Ее полноценный запуск намечен на сентябрь 2025 года. До конца года разработчики планируют привлечь более 1000 компаний из Европы, а также не менее 150 украинских производителей.

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