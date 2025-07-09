Чешский производитель оружия открыл свое представительство в Украине — Finance.ua
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Чешский производитель оружия открыл свое представительство в Украине

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Чешский производитель оружия открыл свое представительство в Украине
Чешский производитель оружия открыл свое представительство в Украине
Чешская частная оборонная компания Excalibur Army (EA) официально открыла свое представительство в Украине по активизации локального сотрудничества, оптимизации логистики и запуску совместного производства на украинской земле.
Об этом сообщает промышленно-технологическая группа Czechoslovak Group.
Благодаря сотрудничеству с Ukrainian Armor, Excalibur Army подготовила проект местного производства боеприпасов большого калибра.
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«Excalibur Army поставила Украине более тысячи наземных систем, включая танки, БМП, артиллерийские системы и ракетные установки, а также более двух миллионов боеприпасов большого калибра», — говорится в сообщении.
С новым киевским офисом компания стремится расширить свое присутствие и активизировать сотрудничество с украинскими оборонными и промышленными партнерами.
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В Excalibur Army отметили, что сегодня не могут раскрывать детали производства, однако «команда здесь будет работать над тем, чтобы наши технологии и решения отвечали реальным условиям поля боя».
Во главе угла деятельности компании в Украине будет совместное производство артиллерийских боеприпасов, включая 155-мм снаряды, начатое в сотрудничестве с украинской компанией Ukrainian Armor (ООО Украинская бронетехника). Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в 2024 году и планируют начать производство в 2025 году — это решающий шаг к внутренней поставке важных боеприпасов.
По материалам:
Корреспондент.net
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