В Украине заработал маркетплейс оружия для сил обороны DOT-Chain Defence — Finance.ua
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В Украине заработал маркетплейс оружия для сил обороны DOT-Chain Defence

Казна и Политика
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В Украине заработал маркетплейс оружия для сил обороны DOT-Chain Defence
В Украине заработал маркетплейс оружия для сил обороны DOT-Chain Defence
Украина запускает DOT-Chain Defence — цифровую систему для быстрой поставки вооружения. Теперь поставки будут происходить не за месяц, а за несколько недель. DOT-Chain Defence будет работать как современный маркетплейс.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Мы создаем новую модель поставки оружия для наших защитников — гибкую, прозрачную и быструю. Система создана для того, чтобы эффективно снабжать фронт необходимыми средствами в максимально короткие сроки», — сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
В пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривен.
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На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре и другие виды БПЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы.
Как работает система:
  • военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, видят сроки поставки, оставляют отзывы и быстро получают ответы;
  • производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных;
  • государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.
Напомним, Верховная Рада готовится рассмотреть пакет из четырех законопроектов под названием Defence City, направленных на поддержку и развитие оборонно-промышленного комплекса Украины.
Депутаты предлагают создать перечень специализированных предприятий, которые будут работать по четким требованиям Минобороны. Такие компании будут освобождены от налога на недвижимость, земельного и экологического налогов, а также будут иметь таможенные преференции и государственную поддержку при экспорте продукции.
По материалам:
Finance.ua
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