Зеленский анонсировал открытие производства оружия за границей — Finance.ua

Зеленский анонсировал открытие производства оружия за границей Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Зеленский анонсировал открытие производства оружия за границей

В рамках программы Build with Ukraine летом будут подписаны договоренности о начале экспорта украинских военных технологий и открытии линий производства за рубежом.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга.

Он отметил, что производство стартует не только в странах Европы, но и в странах, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине.

«Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы», — заявил президент.

Зеленский добавил, что в 2025 году уже нашли 43 миллиарда долларов для финансирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и теперь Киев призывает партнеров выделять 0,25% своего ВВП в поддержку украинского ОПК.

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