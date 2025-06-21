Зеленский анонсировал открытие производства оружия за границей — Finance.ua
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Зеленский анонсировал открытие производства оружия за границей

Казна и Политика
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Зеленский анонсировал открытие производства оружия за границей
Зеленский анонсировал открытие производства оружия за границей
В рамках программы Build with Ukraine летом будут подписаны договоренности о начале экспорта украинских военных технологий и открытии линий производства за рубежом.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга.
Он отметил, что производство стартует не только в странах Европы, но и в странах, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине.
«Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы», — заявил президент.
Зеленский добавил, что в 2025 году уже нашли 43 миллиарда долларов для финансирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и теперь Киев призывает партнеров выделять 0,25% своего ВВП в поддержку украинского ОПК.
По материалам:
Finance.ua
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