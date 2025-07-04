В Чехии проверят компании, которые могут поставлять оборудование для производства оружия — Finance.ua
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В Чехии проверят компании, которые могут поставлять оборудование для производства оружия

Мир
14
Служба безопасности и информации Чехии (BIS) проверит чешские компании, предположительно экспортировавшие в россию оборудование для производства оружия.
Об этом заявил спикер BIS Ладислав Штиха, сообщает iRozhlas.
«Мы еще официально не получили ни одного списка вероятных отечественных экспортеров. Поэтому очень трудно комментировать, о каких компаниях и товарах идет речь. Как только мы получим список, мы проверим компании и цеха», — сказал он.
По словам Штихи, многие экспортные поставки товаров, на которые сейчас распространяется эмбарго, состоялись до начала российского вторжения в Украину в 2022 году, когда санкции еще не были введены.
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«Однако почти точно, что ни в одном из случаев не будет прямого экспорта из Чешской Республики в россию, который невозможен без лицензии, и такие товары не пересекут границу легально», — сказал спикер.
По его словам, это могут быть товары, поставленные до 2022 года, или реэкспортированные через другие страны.
Спикер BIS отметил, что многие компании подают заявки на получение лицензии на экспорт в так называемые безопасные страны, в частности в страны ЕС. Хотя компании берут на себя обязательство, что покупатель является конечным потребителем, бывают случаи, когда товары перепродаются и реэкспортируются в россию через третьи страны.
«Компании часто защищаются, говоря, что они не знали о дальнейшей перепродаже, и им очень тяжело доказать обратное», — сказал Штиха.
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Он добавил, что BIS ежегодно фиксирует десятки попыток обойти санкции, однако отметил нехватку ресурсов.
«Против сотен компаний, пытающихся вывезти санкционное оборудование в россию, работает лишь несколько десятков государственных экспертов», — отметил спикер.
Ранее Зеленский заявил, что восемь чешских и тринадцать немецких фирм поставляют россии станки для производства вооружения. Он призвал к санкциям, хотя названия компаний не назвал.
Министр иностранных дел Ян Липовский заявил, что, по его информации, чешские власти не имеют никаких признаков того, что экспорт осуществляется.
«На основе информации, полученной от украинской стороны, мы не обнаружили никаких признаков, подтверждающих, что распространение упомянутых предметов в россии действительно происходило», — сказал он.
По материалам:
suspilne.media
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