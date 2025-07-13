Поступления в местные бюджеты выросли: какие области лидируют — Finance.ua

Поступления в местные бюджеты выросли: какие области лидируют Сегодня 21:07 — Казна и Политика

Поступления в местные бюджеты выросли: какие области лидируют

За первое полугодие в общий фонд местных бюджетов поступило 245,9 млрд грн. Это на 37,2 млрд грн больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за январь-июнь 2025 были:

138 млрд грн — налог на доходы физических лиц;

38 млрд грн — единый налог;

21,1 млрд грн — плата за землю;

16,4 млрд грн — акцизный налог;

15,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

5,6 млрд грн — налог на недвижимое имущество.

По данным ведомства, самый высокий прирост доходов общего фонда местных бюджетов к январю-июню 2024 года зафиксирован в таких областях: Киевская (+24,8%), Волынская (+23,7%), Житомирская (+22,8%), Хмельницкая (+22,2%), Черниговская (+21,8%) и Ровенская (+21,4%).

«Увеличение доходов в этих регионах связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

Соответственно, наименьший показатель доходов выявлен в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы, в частности, в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

По подсчетам министерства удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на 17,8% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

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