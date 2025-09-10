В Украине упростили ввоз оборудования для инвестпроектов со значительными вложениями — детали
Кабинет министров облегчил процедуры ввоза оборудования для собственных нужд в пределах инвестиционных проектов стоимостью от €12 млн. Нововведения касаются инвесторов, работающих по механизму государственной поддержки проектов со значительными инвестициями.
Что изменится:
- срок предоставления информации о перечне и объемах товаров в Минэкономики увеличили с 5 дней до 12 месяцев;
- стоимость оборудования нужно указывать как в валюте контракта, так и в гривне (по курсу НБУ на дату представления), чтобы избежать разногласий между предыдущей и фактической таможенной стоимостью.
Замминистра экономики Виталий Киндратив объяснил, что предыдущая система создавала для инвесторов лишние барьеры.
На момент подачи заявки они часто не знали точного перечня оборудования, конфигурации производства или поставщиков. Поэтому пятидневный срок был нереальным и задерживал реализацию проектов. Теперь у инвесторов есть год, чтобы уточнить перечень. Также отменено требование обязательно указывать страну происхождения оборудования, что упрощает таможенное оформление.
В каких сферах работает механизм
По данным Минэкономики, по состоянию на 9 сентября 2025 года подписаны четыре специальных инвестиционных договора, еще один проект получил заключение о целесообразности.
Около 10-ти инвесторов готовят документы для подачи. Наиболее активно механизм используется в перерабатывающей промышленности, здравоохранении, логистике и рекреационной сфере.
Что еще планируют
В парламенте рассматривают законопроект № 13352, который может расширить перечень сфер для инвестиций от €12 млн. Среди них:
- оборонно-промышленный комплекс;
- животноводство;
- энергогенерация;
- аренда и эксплуатация складских помещений;
- орошение и осушение земель.
По словам Киндратива, документ сейчас на рассмотрении профильных комитетов Верховной Рады, и правительство рассчитывает на его скорейшее принятие.
