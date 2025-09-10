Украина обратилась в МВФ с официальным запросом о новой программе сотрудничества Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Украина обратилась в МВФ с официальным запросом о новой программе сотрудничества

Украина передала миссии Международного валютного фонда письмо с запросом о новой программе сотрудничества.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ во главе с Гевином Греем, которая в течение последней недели работала в Киеве и провела ряд консультаций с правительственной командой и НБУ.

Читайте также В НБУ объяснили, почему Украине может понадобиться новая программа с МВФ

«Украина прошла рекордные 8 пересмотров по действующей программе. Я благодарна МВФ за поддержку все эти годы полномасштабного вторжения. Однако боевые действия продолжаются, и проект Госбюджета-2026 сформирован с расчетом, что война далека от окончания», — отметила Свириденко.

Запрос на новую программу

Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с просьбой о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в ближайшие несколько лет.

«Мы договорились продлить необходимые консультации между нашими командами в последующие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца года», — сообщила глава правительства.

Приоритеты бюджета-2026

В ходе переговоров обсудили приоритеты проекта Государственного бюджета на 2026 год, в частности, привлечение капитала для развития частного сектора, дерегуляцию и восстановление энергетики.

«Наш приоритет неизменен — финансирование обороны и социальных программ. Для этого работаем над поиском внутренних ресурсов и мобилизацией международного финансирования», — подчеркнула она.

Читайте также Что ждет мировую экономику до 2026 года — новый прогноз от МВФ

Напомним, ранее издание РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало , что Украина планирует представить Международному валютному фонду предложения по заключению новой программы финансовой поддержки. Необходимость новой программы с МВФ вызвана большой вероятностью продолжения войны в Украине, что потребует увеличения расходов.

Если война будет затягиваться, необходимость финансирования увеличится. На следующий год необходимость внешней помощи оценивается в 35 млрд долларов, но пока подтверждено лишь 22 млрд из этой суммы.

Ключевая причина для запуска новой программы МВФ — это более реалистичная оценка перспектив завершения войны и перспектив уменьшения рисков безопасности, отметили в комментарии изданию аналитики группы ICU.

🧐 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.