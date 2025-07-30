Что ждет мировую экономику до 2026 года — новый прогноз от МВФ — Finance.ua
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Что ждет мировую экономику до 2026 года — новый прогноз от МВФ

Мир
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Что ждет мировую экономику до 2026 года — новый прогноз от МВФ
Что ждет мировую экономику до 2026 года — новый прогноз от МВФ
Международный валютный фонд пересмотрел прогноз по росту мировой экономики в сторону улучшения на 0,2% в этом году и 0,1% - в следующем по сравнению с предыдущими расчетами, объяснив это, в частности, уменьшением напряженности вокруг тарифной политики США.
Об этом заявил во время презентации обновленного Обзора мировой экономики (WEO) во вторник в Вашингтоне главный экономист МВФ Пьер-Оливье Горинчас, передает Укринформ.
«Мы пересмотрели наши прогнозы глобального экономического роста в лучшую сторону по сравнению с прогнозом в апреле 2025 года — с 2,8% до 3,0% в этом году, а также с 3,0% до 3,1% в следующем году», — отметил представитель Фонда.
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Он отметил, что умеренное повышение темпов роста будет наблюдаться в большинстве регионов мира. По его словам, эта устойчивость «желательна, но все же незначительна».
Главный экономист МВФ пояснил, что изменение ситуации обусловлено частичным изменением курса администрации Трампа относительно введения более высоких тарифов для большинства торговых партнеров, а также деэскалацией торговой напряженности с Китаем. В целом, по его словам, эффективная тарифная ставка США снизилась с 24% до примерно 17%.
Это, а также несколько других событий поспособствовали устойчивости мировой экономики по состоянию на сегодняшний день. В частности, опасения относительно будущих тарифов привели к резкому росту экспорта в США в первом квартале года, и это помогло поддержать активность в Европе и Азии. Кроме того, ослабились монетарные условия на фоне снижения мировой инфляции.
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«Но, несмотря на эти позитивные события, тарифы остаются исторически высокими, а глобальная политика очень неопределенная, потому что лишь несколько стран достигли полноценных торговых соглашений», — отметил Горинчас.
Поэтому МВФ продолжает прогнозировать устойчивое снижение мировой торговли, несмотря на недавний всплеск предпродажного экспорта, с 57% в 2024 году до 53% в 2030 году. И если процесс заключения торговых соглашений будет оставаться умеренным, неопределенность сохранится, и это лишь усилит давление на инвестиции и активность.
МВФ также констатировал обесценивание американского доллара примерно на 8% с января на фоне тарифной политики новой администрации. Кроме того, это потянуло вниз курс китайского юаня, стабильная стоимость которого привязана к доллару США. В то же время евро существенно укрепился.
По материалам:
Укрінформ
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