МВФ дал Украине рекомендации относительно налогов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ дал Украине рекомендации относительно налогов

Казна и Политика
36
МВФ дал Украине рекомендации относительно налогов
МВФ дал Украине рекомендации относительно налогов
Украине удалось сохранить макроэкономическую стабильность, но для дальнейшей финансовой устойчивости важно повысить поступления в бюджет.
Об этом заявила Джули Козак, директор Департамента коммуникаций МВФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.
Козак напомнила, что 30 июня Совет директоров МВФ завершил восьмой пересмотр соглашения EFF, что позволило выделить Украине еще 500 миллионов долларов. Общая сумма выплат по программе выросла до 10,6 млрд долларов.
Читайте также
МВФ отмечает, что украинская экономика остается устойчивой. Правительство выполнило все количественные показатели эффективности по состоянию на конец марта, а также предыдущее условие и два структурных маяка, которые были необходимы для завершения осмотра.

Что советует МВФ

План Украины увеличить военные расходы в бюджете на 2025 год на 400 миллиардов гривен стал темой обсуждения с МВФ. Козак подчеркнула, что возврат к фискальной устойчивости требует реализации Национальной стратегии доходов.
Речь идет, в частности, об обновлении налоговой и таможенной системы, назначении руководства таможни, борьбе с уклонением от уплаты налогов и гармонизации законодательства к стандартам ЕС.
«Идея этого пакета реформ состоит в том, что они в сочетании с улучшениями в управлении государственными инвестициями и среднесрочной бюджетной подготовкой, а также управлением фискальными рисками, в общем, будут иметь решающее значение для поддержания роста и инвестиций в Украине в среднесрочной перспективе», — сказала Козак.
Читайте также
Она добавила, что Украина смогла сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на сложнейшие обстоятельства и условия в рамках программы Фонда.
В то же время важно сохранить темп реформ. Особенно по привлечению внутренних доходов, которые критически важны для долгосрочной устойчивости долга.
Также Козак подчеркнула необходимость завершения процесса реструктуризации долга.

График программы

Следующий, девятый обзор программы запланирован на конец года. Он будет объединен с десятым пересмотром.
Напомним, Министерство финансов Украины за первое полугодие 2025 года привлекло в государственный бюджет $22 миллиарда внешних средств. Основные доноры в 2025 году:
  • Страны G7 и ЕС через механизм ERA (за счет доходов от замороженных активов рф) — $17,6 млрд;
  • Европейский Союз (Ukraine Facility) — $3,8 млрд (льготное финансирование и гранты);
  • Международный валютный фонд — $400 млн;
  • Япония — $190 млн (льготное финансирование);
  • Всемирный банк — $50 млн (льготное финансирование).
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems