Мобілізація триватиме навіть після припинення вогню — ОП Сьогодні 15:32

Мобілізація триватиме навіть після припинення вогню — ОП

Мобілізація в Україні не зупиниться навіть у випадку оголошення припинення вогню.

Про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив в інтерв’ю Суспільному

«Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання», — заявив Паліса.

Читайте також Для передачі законопроєкту про демобілізацію у ВР потрібно ще мінімум 3 місяці — Міноборони

Він наголосив, що неможливо одночасно звільнити всіх військових, які з 2022 року виконують свої обов’язки у складі Сил оборони. Для цього потрібні люди, які зможуть прийти їм на заміну, аби в решті країни життя залишалося хоча б на теперішньому рівні.

«Але як вирішити це — тут робота триває. Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план», — додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв , що демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.