В США схвалили оборонний бюджет: скільки отримає Україна (терміни)
Палата представників Конгресу США схвалила проєкт Закону про асигнування на національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік із загальним військовим бюджетом у 900 млрд дол., з яких 800 млн дол. передбачені для підтримки України. Голосування відбулося в середу ввечері за часом Вашингтона.
Про це повідомляє The Guardian, пише УНІАН.
Ухвалений документ робить особливий акцент на європейській безпеці. NDAA забороняє скорочувати чисельність американських військ у Європі менше ніж до 76 тисяч осіб на період понад 45 днів, а також блокує вивезення ключового військового обладнання з континенту.
«Президент Трамп і республіканці в Конгресі відновлюють силу Америки, підтримують союзників і забезпечують, щоб США залишалися наймогутнішою армією світу», — заявив перед голосуванням спікер Палати представників Майк Джонсон.
У межах проєкту закону 400 млн дол. закладено на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) у 2026 фінансовому році. Дія програми продовжена до 2029 року.
Водночас NDAA лише санкціонує програми Пентагону — фактичне фінансування має бути затверджене окремим бюджетним законопроєктом.
Голосування відбулося невдовзі після оприлюднення нової стратегії національної безпеки США, у якій Європу застерігають про загрозу «цивілізаційного знищення» та фіксують підтримку Вашингтоном правих націоналістичних сил у ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
